Nusaybin'de son durum ne? Belediye Başkanı soL'a anlattı

Suriye'ye yönelik harekatın başlamasının ardından Suriye tarafından atılan havan mermileri ve roketlerin isabet ettiği Nusaybin'in belediye eş başkanları, ilçedeki son durumu soL'a anlattı.

Suriye'ye yönelik askeri harekatın başlamasının ardından Suriye tarafından atılan havan mermileri ve roketlerin isabet ettiği Nusaybin'deki son durumu belediye eş başkanları soL'a anlattı.

'ÜÇ EVE İSABET ETTİ'

Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Semire Nergiz, "İlçede ciddi bir trafik var şu an. Üç tane yaralı olduğu bilgisi var. Havan mermilerinden yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bilgisini aldık. Üç eve isabet ettiğini biliyoruz. Sınır mahallelerinde daha güvenli bölgelere doğru yer değiştiriyor ilçe sakinleri" dedi.

Nergiz, "Kaymakamlık tarafından bugün ayrıca bir anons yapıldı. Yapılan anonsta hükümet binası etrafındaki evlerin boşaltılması istendi. Aynı zamanda pek çok aile de bodrum katlara inmiş durumda. Tek beklentimiz ve umudumuz barış. Savaşın halklara bir faydasının olmadığı defalarca görüldü. Umarım bir an önce barış zeminine dönülür" diye konuştu.

'HALK YER DEĞİŞTİRİYOR'

Belediye Eş Başkanı Ferhat Kut ise, "Nusaybin halkı savaşın acısını yaşadı 2016 yılında. Yaşanan Hendek Savaşları'ndan halkın tanık olduğu durum şu anki kaygıyı artırıyor. Halk güvenlik kaygısı duymakta şu an. Üst katta yaşayanlar alt katlara, sınıra yakın mahallelerde yaşayanlar iç bölgelere doğru yer değiştiriyor. İlçe merkezlerinde dükkanlar erken kapandı bugün, halk erken çekildi evlere. Az önce evine roket isabet eden ilçe sakini ile görüştüm. Abdurrahman Kılıçarslan isminde. Evinin üçüncü katının balkonuna isabet etmiş. Evi kuzey tarafında olduğu için zarar daha az. Güneyde olsaydı ciddi sorunlar oluşabilirdi. Belediye olarak halkımızın yanındayız ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.