Ahmet Davutoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başkakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na ziyaretin ardından açıklamada bulundu.

“Yeni bir siyasi hareket inşa edeveğimizi ilan etmiştik. Şimdi üç başlıkta çalışmalarımız sürüyor" diyen Davutoğlu, "Parti programı, tüzük ve kurucular kurulu için çalışmalar devam ediyor. Kurucularla ilgili çalışma yürütürken de sadece kurucularla ilgili bir çalışma yürütmedik. Çok saygıdeğer isimlerle konuştuk. Bir kısmıyla üyelik teklif ederek konuştuk, bir kısmıyla istişarede bulunduk. Önemli bir kazanım olarak gördüğüm çok şey oldu, istifade ettiğim çok husus oldu. Bütün bunlardan yola çıkarak bir liste hazırlayacağız. Biz telaffuz edinceye kadar söylentiler dikkate alınmamalı" ifadesini kullandı.

ALİ BABACAN AÇIKLAMASI

Ali Babacan ile birlikte hareket edip etmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Davutoğlu, birlikte hareket etmeye karşı olmadıklarını ama yanıt alamadıklarını söylerken, "Partimizin oluşumu bizim için tek hedeftir. Başka bir birleşme gündemimiz planımız yok" dedi.