'Acele kamulaştırma'nın altından Arap sermayesi çıktı

Suudi Arabistan merkezli Albassam Group’un, Urla ve Çeşme’deki 'acele kamulaştırma' kararı alınan arazilerin de yer aldığı bölgede 'Yeni Çeşme' adıyla proje çizdiği iddia edildi. Projede, havalimanı, marinalar, oteller ve AVM projeleri ile birlikte çok sayıda lüks konut inşaatları bulunuyor.

EgedeSonsöz'de yer alan habere göre, İzmir’in Urla İlçesi Zeytineli Köyü ve Çeşme Alaçatı sınırları içinde yer alan 300 farklı büyüklükteki parselin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım-İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına tepkiler sürüyor. Başta köylüler olmak üzere bölgede mülkleri bulunanlar dava açmaya hazırlanıyor.

Tapulara şerh konulan bölgede uygulanacağı iddia edilen taslak plana göre, Suudi Arabistan merkezli Albassam Group tarafından çizilen “Yeni Çeşme” isimli projede oteller, AVM’ler, yat limanları, marinalar ve çok sayıda konut yer aldı. "Çeşme’yi Türkiye’nin Mikonos’u, İbiza’sı veya Miami’si yapmak" hedefinin söylendiği projede toplam arazi alanının 4 milyon metrekare olduğu anlatılırken 1 milyon yeni turistin geleceği dile getirildi.

Habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da İzmir Valiliği’nin koordinasyonunda hayata geçirilecek “Çeşme Yeni Turizm Alanı Yatırım Projesi"nin, “Kamu-Özel Ortaklığı” modelinde olduğu ve "tamamı yabancı sermaye ile gerçekleştirilebilecek, kendine özgü yerel - uluslararası tasarım özelliklerini taşıyan bir proje olacağı" belirtildi.

Çeşme Projesi’nin beş yılda tamamlanabilmesi için 2,5 milyar dolarlık bir yatırımın da planlandığı duyurulan taslakta, 2 adet lüks otel (3 bin odalı-6 bin kişi kapasiteli), 50 butik otel (50 adet-2500 kişi kapasiteli), 2 marina (300 odalı –600 kişi kapasiteli), 4 eğlence yeri (1000 kişilik-4 bin kişi kapasiteli) bulunuyor. Toplam 100 mega yat ile birlikte 700 yat kapasiteli marinanın da proje içinde yer alacağı bölgeye, proje gerçekleştiğinde 20 bin ek nüfus getirileceği yazıldı.

ORTAK FON KURULACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli turizm şirketi olan Albassam Group’un CEO’su Ziad Albassam kendi şirketleri ile birlikte Sumou Holding’in Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmak için Suudi Arabistan’da 1 milyar dolar büyüklükte yeni bir fon kuracağını, fonun Emlak Konut GYO’nun da aralarında bulunduğu kamu şirketleriyle çalışmayı planladığını açıklamıştı.