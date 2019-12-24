44 barodan Resmi Gazete'de şer'i hukuk referansına tepki

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının olduğu 44 baro, 14 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 'faizsiz finans kuruluşları denetçileri için 'etik kurallar'da şer'i hukukun referans alınmasına tepki gösterdi. Barolar 'Şer’i hukuka dayalı referanslarla Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet’in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır' dedi.

14 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar"da Şer'i hukukun referans alınması barolar tarafından tepkiyle karşılandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da aralarında bulunduğu 44 baro ortak bir açıklama yaparak laiklik ilkesini hatırlattı ve Cumhuriyet'in temel kazanımlarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Açıklamada "Devletin asli ve kurucu felsefesini korumakla yükümlü olanların böylesi kurallar koyması ve Resmi Gazete'de bu kuralların yayımlanması asla kabul edilemez" denildi.



'CUMHURİYET'İN RUHUNA, VARLIĞINA, DEĞERLERİNE AYKIRI'

44 baronun yaptığı ortak açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, ‘Cumhuriyet'in nitelikleri’ başlıklı 2. Maddesi, ‘Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’ hükmünü içermektedir.

Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik, dini kurallar ile devletin işleyişini sağlayan yasal düzenleme ve kuralların, yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirir. Laiklik; pozitif bilimin, evrensel hukukun, düşünce özgürlüğünün başlıca teminatıdır. Bu sebeple, tüm kural ve işlemlerin de laiklik ilkesine uygun düzenlenmesi şarttır. Aksi yöndeki tüm düzenlemeler, Anayasamıza ve Hukuk Devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır.

14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar’ içeriğinde, Şer’i hukukun referans alındığı görülmektedir.

Şer’i hukuka dayalı referanslarla Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet’in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır.

Devletin asli ve kurucu felsefesini korumakla yükümlü olanların böylesi kurallar koyması ve Resmi Gazete'de bu kuralların yayımlanması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir vatandaş, kendi inancı ve vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü girişimden uzak durulması gerekmektedir.

Barolar olarak Cumhuriyet'in temel kazanımlarına, lâik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmayı sürdürerek, hukuk devleti ve demokrasiden asla ödün vermeyecek ve Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

ADANA BAROSU

AKSARAY BAROSU

AMASYA BAROSU

ANKARA BAROSU

ANTALYA BAROSU

ARDAHAN BAROSU

ARTVİN BAROSU

AYDIN BAROSU

BALIKESİR BAROSU

BARTIN BAROSU

BİLECİK BAROSU

BOLU BAROSU

BURDUR BAROSU

BURSA BAROSU

ÇANAKKALE BAROSU

DENİZLİ BAROSU

DÜZCE BAROSU

EDİRNE BAROSU

ESKİŞEHİR BAROSU

GAZİANTEP BAROSU

GİRESUN BAROSU

HATAY BAROSU

ISPARTA BAROSU

İSTANBUL BAROSU

İZMİR BAROSU

KASTAMONU BAROSU

KIRIKKALE BAROSU

KIRKLARELİ BAROSU

KIRŞEHİR BAROSU

KOCAELİ BAROSU

MANİSA BAROSU

MERSİN BAROSU

MUĞLA BAROSU

NEVŞEHİR BAROSU

NİĞDE BAROSU

ORDU BAROSU

SİNOP BAROSU

ŞANLIURFA BAROSU

TEKİRDAĞ BAROSU

TOKAT BAROSU

TRABZON BAROSU

TUNCELİ BAROSU

YALOVA BAROSU

ZONGULDAK BAROSU”