10 Ekim davasında sanık avukatından IŞİD propagandası

10 Ekim Ankara Gar Katliamı sanıklarından Erman Ekici’nin avukatı Erhan Fidan duruşmada IŞİD lideri El Bağdadi’ye ’halife’ dedi ve ‘Türkiye El Bab’a girmese bombalar patlamayacaktı’ sözlerini sarf etti.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlenen Emek ve Barış Mitingi’ne yönelik IŞİD saldırısıyla ilgili davanın 3’üncü duruşmasında sanık avukatı Erhan Fidan skandal bir savunma yaptı.

Davada 16 firari sanık yönünden tefrik edilen dosyanın 3’üncü duruşması bugün Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde öğleden sonra görülmeye devam edildi.

IŞİD'li sanık Erman Ekici’nin avukatı Erhan Fidan, “Hukuki bir yanılgı olduğunu görmekteyiz. Sanığın suçu önceki dosyada örgüt üyeliğinden görülmüş ancak suç vasfı değişmeden ‘insanlığa karşı suç işlemekten’ dava açılmış. Dosyada vahim bir tablo var. İnsanlığa karşı suçtan ayrıca bir suç eklemiş, dini saiklerle toplumun bir kesimine yönelmiş, deniliyor. O zaman savcı HDP eşittir, PKK demiştir. Katliam alanındaki herkes de dinsiz, ateisttir demiştir. Otomatikman bu insanların din düşmanı olması gerekiyor. Böyle bir şey olmadığı için suç vasfı yoktur. PKK denilen suç örgütü vardır. Devlet kurmak istiyorlar. İstanbul Vezneciler’de yapılan saldırı, Güngören’de yapılan saldırılar insanlığa karşı suçtan yargılanmalıdır. Gariban, Müslüman bir insan olduğu için yargılanıyor ” dedi.

MAHKEME SALONUNDAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre avukatın savunması üzerinde salondan “HDP’nin ne alakası var. Şerefsiz, konu HDP değil. IŞİD’e gel” şeklinde tepkiler yükseldi.

Sanık avukatı Fidan, salonun boşaltılmasını istedi. Avukat mağdur yakınları hakkında suç duyurusunda bulunmak istediğini de sözlerine ekledi.

Salonu susturmaya çalışan mahkeme başkanı, "karşılıklı diyalog kurmayın" derken, avukat Fidan mağdur yakınlarına “Soytarı” diyerek hakarette bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı ise “Böyle devam ederse, salonu boşaltırız” dedi.

Sanık avukatı Fidan, “Kobani olaylarında 53 kişinin yaşamını kaybettiğinde ben Diyarbakır’daydım. Orada yaşananlar insanlığa karşı suç sayılmalıdır. O dönemde HDP Genel merkezinde Twitter’den çağrı yapan Selahattin Demirtaş yargılanmalı” diyerek, Demirtaş'ı hedef gösterdi.

Sanık avukatının savunmasına tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı "Siz müdahale etmeyeceksiniz. Biz müdahale ederiz" diyerek bir kez daha salonu boşaltmakla tehdit etti.

‘IŞİD’İN TÜRKİYE’YLE ANAYASA PROBLEMİ YOK’

Fidan, savunmasını şöyle sürdürdü: “Anayasal düzeni bozmak ile suçlanmaktadır. Anayasal düzeni bozmaktan yargılanmamıştır, hukuken vicdanları yaralamaktadır. Bunun değerlendirilmesi gerekir. IŞİD’in anayasayı bozma amacı yoktur. IŞİD’in Türkiye’yle anayasa problemi yoktur. Ne zaman ki Türkiye El Bab’a girdi. Halife olan Ebubekir Bağdadi Halife olan bundan sonra bir açıklama yaptı: Türkiye bizim cihat alanımıza girmiştir. El Bab’a girdikleri için Türkiye’de bombalar patlamıştır. Türkiye El Bab’a girmese bombalar patlamayacaktı. Karşılıklı bir çatışma ortamı olmuştur.”

İddianameyi hazırlayan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen sanık avukatı Fidan, “Yunus Durmaz kişisinin 350 sayfalık dijital materyal çözümlemesi var. 350 sayfalık Yunus Durmaz’ın dijital materyallerinin getirilmesini istiyoruz” dedi.

Sanık avukatının Bağdadi’ye “halife “ demesi üzerine salondan “örgüt propagandası yapıyor” denilerek, tepki yükseldi.

AKP ÜYESİ OLMAKLA SAVUNDU

Sanık avukatı şunları söyledi: “Nasıl bir IŞİD’çi AKP üyesidir. IŞİD’çiler demokrasiyi küfür görür. Demokratik bir partiye üye olması ve oy kullanması akıl alır gibi değil. Müvekkilimin beraat etmesini talep ediyorum.”

Savunması ardından sanık avukatı Fidan mahkemeden ayrıldı.

