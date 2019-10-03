YTÜ'de Alev Alatlı'nın konferansına katılma zorunluluğu

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelen Alev Alatlı’nın konuşmasına katılım Uluslarası İlişkiler 1 dersini alan öğrencilere zorunlu kılındı.
“T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi” ve “Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı” sıfatıyla konuşma yapan Alatlı’nın “Post-modernite, post-truth, popülizm üçgeninde filistinizm ve AB siyaseti” başlıklı konferansı sırasında Uluslararası İlişkiler 1 dersi iptal edilirken dersin yoklaması Alatlı’nın konferansında alındı.
Dersi alan Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerine dersin yürütücüsü tarafından atılan mesajdaysa panel hakkında “sınavlarınız bakımından faydalı olacaktır” denildi.