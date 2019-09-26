YTÜ’de film gösterimlerine sansür: 'Öğrencileri sapkınlaştırıyorsunuz'

Yeni dönemin başlamasıyla beraber YTÜ’de faaliyet gösteren kulüpler ilginç sansür gerekçeleriyle karşılaşmaya başladı. Üniversitedeki Sinema Kulübü’nün düzenleyeceği ‘Cinsiyet ve Kimlik Haftası’ film gösterimlerine sansür getirildi, yönetimin gerekçe olarak ‘öğrencileri sapkınlaştırıyorsunuz', ‘Toplaşıp sabaha kadar film izliyorsunuz, ailenizin bunlardan haberi var mı’ dediği iddia edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) faaliyet gösteren Sinema Kulübü’nün düzenlediği film gösterilerine katılmak isteyen öğrenciler, dönemin 9. haftasında düzenlenmesi beklenen “Cinsiyet ve Kimlik Haftası” programındaki filmlere yönetim tarafından sansür getirildiğini öğrendi. Öğrenciler, sansürün gerekçesini sorduklarındaysa yönetimden “Eşcinsellik kırmızı çizgimizdir” ve “Siz öğrencileri sapkınlaştırıyorsunuz” yanıtı aldıklarını ileri sürdüler.

‘TOPLAŞIP FİLM SEYREDİYORSUNUZ, ANNENİZİN BABANIZIN HABERİ VAR MI?’

YTÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nın (SKS) Sinema Kulübü’nün gece boyunca film gösterimleri düzenlediği ‘Uykusuz’ etkinliğini de hedef aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili soL'a konuşan bir öğrenci SKS'yle olan görüşmelerini, "Bize düzenlediğimiz Uykusuz programlarını 'beğenmediklerini' söyledikten sonra 'Toplaşıyorsunuz orada, sabaha kadar birlikte film seyrediyorsunuz, annenizin, babanızın haberi var mı?' dediler" sözleriyle özetledi.

ÇEK YENİ DALGASI AFİŞİ ‘BATI UYGARLIĞI PROPAGANDASIYMIŞ’

Sinema Kulübü‘nün düzenlediği "Çek Yeni Dalgası" haftasının afişinin SKS tarafından afişte haç bulunduğu için reddedildiği öğrenildi. Öğrenciler üniversite yönetiminden bir yetkilinin "Ben bunun kilise olduğunu anlamayacak mıyım sandınız, ben Avrupa görmüş insanım", “Batı uygarlığı ve hıristiyanlar yıllardır bizim Türk dini ve milli kültürlerimize saldırıyorlar ve sinema aracılığıyla bunun propagandasını yapıyorlar” dediğini ileri sürdüler. Öğrenciler bunun üzerine kilise görselini çıkardılar ve yeni afişleri kabul edildi.

ÇIPLAK VATANDAŞA ‘ÇIPLAKLIK’ YASAKLAMASI

Şener Şen’in baş rolünde oynadığı, yönetmenliği Başar Sabuncu’nun yaptığı ‘Çıplak Vatandaş’ filminin afişinde Şener Şen ‘çıplak’ olduğu gerekçesiyle SKS tarafından filmin gösterimi yasaklandı. Normalde açık havada gösterilmesi planlanan film üniversite yönetiminin müdahalesinin ardından hiçbir şekilde gösterilmedi.

Daha önceden öğrencilerin düzenlemek istediği "Fransız Yeni Dalgası" haftası da afişte Jean-Luc Godard’ın sigaralı fotoğrafının bulunması gerekçesiyle sansüre uğramış, öğrencilerin ‘sansür’ getirdiği afişler SKS tarafından onaylanmıştı. Pier Paolo Pasolini’nin "Aziz Matyas'a Göre İncil" (Il vangelo secondo Matteo) filmiyse "marksizmle alakalı" olduğu iddiasıyla SKS tarafından yasaklanırken soL'a konuşan öğrenciler artık oto-sansürle hareket etme ihtiyacı duyduklarını belirttiler.

‘EMİN ALPER’İ OKULA ALIRSAK KHK’YLA ATTIĞIMIZ HOCALARA KARŞI GERİ ADIM ATMIŞ OLURUZ’

Geçen yıl Davutpaşa Kampüsü'ndeki reklam panolarına son filminin afişleri asılan Emin Alper’in okula gelmesi de yönetim engeliyle karşılaşmıştı. Rektörlüğün "Biz Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenleri KHK’yla attık. Eğer imza atan biri gelirse geri adım atmış oluruz” dediği iddia edilmişti.

Emin Alper halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevini sürdürüyor.