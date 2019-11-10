'Sarı çiçek mi kızıl çiçek mi?'

Bursa Cem Sultan Lisesi, İmam Hatip Lisesi olduktan sonra mücadele ile tanışan Serhat Yılmaz, o yıllarda okulun nasıl olduğunu, nasıl mücadele ettiklerini ve Türkiye'nin durumunu yazdı.

Bursa Cem Sultan Lisesi, İmam Hatip Lisesi olduktan sonra mücadele ile tanışan Serhat Yılmaz, o yıllarda okulun nasıl olduğunu, nasıl mücadele ettiklerini ve Türkiye'nin durumunu yazdı.

Bursa Cem Sultan Lisesi, İmam Hatip Lisesi olduktan sonra mücadele ile tanışan Serhat Yılmaz, okulunun o yıllardaki durumunu anlattı. Yılmaz, şimdilerde '15 Temmuz' resimleri asılı olan, 'Bir efsanedir Kartal İmam Hatip' diyen genel yayın yönetmenleri çıkan okulunun panolarının bir zamanlar Nazım'ın şiirleriyle dolu olduğunu, o sıralarda öğrenilen mücadelenin hala sürdürüldüğünü de hatırlattı.