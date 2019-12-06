Milli Eğitim Bakanlığı, etek boyu ölçen okul müdürünü açığa aldı

Siirt'te Kurtalan Anadolu Lisesi müdür ve idarecilerinin, kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçerek hakaret ettiği anlara ait ses kaydı ortaya çıktı. Okul müdürünün açığa alındığını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti. İzmir Karaburun'da ise 'Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer' paylaşımını yapan ilkokul müdürü başka bir okula öğretmen olarak atandı.

Siirt'teki Kurtalan Anadolu Lisesi'nde okul müdürü Fersende Karataş kız öğrencilere hakaretler eşliğinde etek boyu ölçtü. Olayın ses kaydında müdürün kız öğrencilere, "Kes sesini, terbiyesiz, edepsiz, dengesiz, haddini bilmez" gibi ifadeler kullandığı da duyuluyor. Ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından okul müdürü açığa alındı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kurtalan Anadolu Lisesi Okul müdürü Fersende Karataş ve Melek Misal Ceylan'ın kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçtüğünü, çocuklara psikolojik şiddet uyguladıklarını aktardı.

Yer; Kurtalan Anadolu Lisesi... Ses kayıtlarına yansıyanlar alenen okul müdürünün psikolojik şiddet uyguladığını ortaya koyuyor. Bir çok okulda benzer durumlar yaşanıyor. Lütfen sessiz kalmayın. Okul ve yurt müdürü işlerinin ehli değildir ve derhal görevden alınmalıdır. pic.twitter.com/8WkCWhQ4Qw — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) December 5, 2019

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu paylaşımın sosyal medyada tepki görmesinin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürünün açığa alındığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar söylendi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan, Siirt/Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye “psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği” iddiasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. — Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü (@mem_siirt) December 6, 2019

KADINLARA HAKARET EDEN OKUL MÜDÜRÜ 'ÖĞRETMEN' OLARAK ATANDI!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kadınlara hakaret eden okul müdürüne ‘kınama’ cezası verildiğini ve okul yöneticiliği görevinden alınarak ilçe dışında bir okula ‘öğretmen’ olarak atamasının yapıldığını açıkladı.

Kamuoyunda büyük tepki gören olayı TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Ardından okul müdürü Şahin Özdemir’in açığa alındığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın yazılı soru önergesine yanıt verdi.

'KINAMA' CEZASI VE 'ÖĞRETMEN' OLARAK ATAMA!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilen yanıtta, “İzmir Valiliğince konuya ilişkin olarak; adı geçenin sosyal medyadaki paylaşımıyla ilgili olarak başlatılan Adli ve İdari soruşturmanın tamamlandığı, idari yönden disiplin cezası olarak ‘kınama’ ve okul yöneticiliği görevinin üzerinden alınarak ilçe dışında bir kuruma öğretmen olarak atamasının yapıldığı belirtilmektedir” ifadeleri kullanıldı.