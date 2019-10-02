Kadınları aşağılayan okul müdürü açığa alındı

Karaburun’da İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapan Şahin Özdemir’in 'Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık' paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti. Özdemir'in tepkilerin ardından açığa alındığı belirtildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 5 yıldır İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Şahin Özdemir’in “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti.

'BALIK BAŞTAN KOKAR'

CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, müdürün görevden alınmasını isteyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sevda Erdan Kılıç, "Bu sözleri kadın ya da erkek hiç kimse kabul edemez, etmemelidir. Müdür hakkında gerekli idari ve adli tahkikat bir an önce başlatılarak, çocuklarımız, başı açık kadınlara hakaret eden o kişiden bir an önce kurtarılmalıdır. Tabi bu müdür gibi kişilerin bu sözleri söyleme cesaretini bulmasına neden olan da başta AKP Genel Başkanı olmak üzere devleti yöneten kişilerin o zihniyeti besleyen açıklamalarıdır. Hani bir söz vardır ya ‘balık baştan kokar.’ diye. İşte bu söz tam da bu durum için söylenmiş bir sözdür. Bu müdür acilen görevden alınmalıdır" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, paylaşıma gelen tepkilerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı inceleme kapsamında konu ile ilgili bir müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürünün de açığa alındığı belirtildi.