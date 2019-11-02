Maltepe Belediyesi işçileri direnişi sonlandırdı

Maltepe Belediyesi işçileri, Kasım 2018’de imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) uygulanması ve işten çıkarılanların işçilerin geri alınması için geçtikleri direnişi imzalanan protokol sonrası sonlandırdı.
Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan ve işten atıldıktan sonra iş bırakma eylemine başlayan DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
“Maltepe Belediyesi ile sendikamız arasında anlaşma sağlanmış olup, protokol imzalanmıştır. Gerekli açıklama yarın yapılacaktır. Bizim direnişimize katkı sağlayan herkese çok ama çok teşekkürler, iyi ki varsınız arkadaşlar.
“İşçi arkadaşlarımız işbaşı yapmak için hazırlıklara başladı. Maltepe bizim evimiz, sokakları en kısa zamanda eski haline kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.”
Belediyenin kabul ettiği şartlar şöyle:
Maltepe Belediyesi ile sendikamız arasında anlaşma sağlanmış olup, protokol imzalanmıştır. Gerekli açıklama yarın yapılacaktır. Bizim direnişimize katkı sağlayan herkese çok ama çok teşekkürler, iyi ki varsınız arkadaşlar.
— Alkan Okuducu (@AlkanOkuducu) November 2, 2019