TKP'den direnişteki Maltepe Belediyesi işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi direnişte olan Maltepe Belediyesi işçilerini dün ziyaret etti. TKP İstanbul İl Örgütü adına konuşan Aydemir Güler, bu düzende belediyelerin şirket haline geldiğini ve işçilerin haklarını gasp ettiklerini söyledi.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarının işlerine geri dönmesi ve çalışma şartlarının daha iyi olması üzerine Aydınevler’de başlattıkları eyleme devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi dün direnişte olan belediye işçilerini ziyaret etti.

Dayanışma ziyaretinde ''Maltepe işçisi yalnız değildir''. ''Fabrikalar tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak'' , ''Yaşasın sınıf dayanışması'' ve ''İşçilerin birliği başkanları yenecek'' sloganları atıldı.

TKP İstanbul İl Örgütü adına konuşan Aydemir Güler direnişte olan işçilerin yanlarında olduklarını ve mücadelelerini büyüteceklerini söyledi. Güler bu düzende belediyelerin şirket gibi çalıştığını ve işçileri refaha erdirmek, birlikte yönetmek yerine haklarını çaldığını anlattı.