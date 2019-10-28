Maltepe'de işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üç temizlik işçisinin daha işten çıkarılması üzerine Aydınevler’de başlattıkları eyleme devam ediyor.
Bugün belediye önündeki eyleme temizlik bölümündeki işçilerle park-bahçeler, veterinerlik birimi ve yol bakım birimlerinden işçiler de katıldı.
Öte yandan CHP'li belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri yaşananlara ilişkin bir görüşme gerçekleştiriyor.
Yapılan görüşme beklenirken, Kartal Belediyesi işçileri de direnen işçilere desteğe geldi:
Aydınevler'deki belediyenin yerini terk etmeme eylemi, önceki gün polis saldırısına uğramıştı.