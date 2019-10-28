Maltepe'de işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üç temizlik işçisinin daha işten çıkarılması üzerine Aydınevler’de başlatıkları eyleme devam ediyorlar. İşçiler bugün CHP yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştiriyor.

soL-İstanbul