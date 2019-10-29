Maltepe işçileri direnişe devam etme kararı aldı: İşçilerin birliği başkanları yenecek

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler direnişlerinin devam edip etmeyeceğine dair oylama yaptı ve direnişe devam etme kararı aldı.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler direnişlerinin devam edip etmeyeceğine dair oylama yaptı.

Oylama sandığı bugün saat 15.00'a kadar Aydınevler'de eylem alanında bulundu.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üç temizlik işçisinin daha işten çıkarılması üzerine Aydınevler’de eyleme başlatmıştı.

Dün CHP'li belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri yaşananlara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.





Yapılan görüşmede yöneticilerin teklifi şu şekilde oldu:

-270 TL zam

-Mayıs 2020'den itibaren 40 saat çalışma

-Atılan işçilerin işlerine geri alınması

İşçiler daha önce yapılan tekliflerin aynısı olan bu teklifi kabul edip etmeyeceklerine oylama sonucunda karar verecek.

Maltepe Belediye işçilerini işten atılan Üsküdar Belediyesi işçileri de ziyaret etti.

İŞÇİLER 'DİRENİŞE DEVAM' DEDİ

Belediye işçilerinin oylaması tamamlandı. İşçiler teklifi reddettiler ve direnişe devam etme kararı aldılar.

Oylamaya 335 işçi katıldı. 122 işçi direnişe 'tamam' derken, 206 işçi 'devam' dedi.