İYİP'ten Murat Ağırel'e destek

İYİP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı Murat Ağırel'e destek vermek için Yeniçağ gazetesi binası önünde toplandı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında verilen tutuklama kararını protesto etmek isteyen onlarca İYİP'li Yeniçağ gazetesi önünde bir araya geldi. Gazete önüne gelenler arasında İYİP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu, Ahat Andican, Ümit Beyaz, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da yer aldı.

Öte yandan Murat Ağırel'in babası ve ablası da gazete önüne geldi.

Basın özgürlüğü ve Yeniçağ'a destek dövizleri taşıyan vatandaşlar, "Özgür basın susturulamaz", "Adalet yalıdan yönetilemez", "FETÖ gitti PETÖ geldi" sloganları attı.

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yaptığı basın açıklamasında Murat Ağırel’in onurlu bir gazeteci olduğu vurgulanarak, “Murat Ağırel, doğru ve dürüst haberciliği ilke edinmiş, verdiği haberi namusu bilen, vicdanıyla hareket eden iyi bir gazetecidir. Bizler onunla bir dönem birlikte çalışan arkadaşları olarak onun vatanseverliğine kefiliz” denildi.