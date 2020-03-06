Murat Ağırel de ifadeye çağırıldı

Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Murat Ağırel, şüpheli sıfatı ile ifade vermeye çağırıldı.

Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Murat Ağırel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisini Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin aradığını duyurdu.

Ağırel, "Şüpheli sıfatı ile saat 14.30'da ifade vermeye gideceğim" diye yazdı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim. — Murat AĞIREL (@muratagirel) March 6, 2020

Yeniçağ gazetesinde yazarlık yapan Murat Ağırel ve Batuhan Çolak, Libya’da hayatını kaybeden asker ve MİT mensubu hakkında haber yapmış, bu haberin ardından iki gazetecinin Twitter ve Gmail hesapları siber saldırı sonucunda çalınmıştı.

TURGAY YILDIZ DA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, ifadeye çağrıldı.

Yıldız, ifade vermek üzere Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.