Gazeteci Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik tutuklandı

Savcılığın itirazı üzerine Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tekrardan gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandılar.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, cuma günü savcılığın daveti üzerine ifade vermeye gitmiş ve sonrasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Ağırel çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ağırel'in serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ağırel hakkında tutuklanması talebiyle yakalama kararı çıkarttı.

Ağırel, emniyetteki işlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ağırel hakkında tutuklama kararı verdi.

Murat Ağırel’in hakimlik sorgusunun bitmesinin ardından Yeni Yaşam Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik’in hakimlik sorguları başladı. Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in hakimlik sorgusunun bitmesinin ardından tutuklandılar.

AYNI KARARDA HEM SERBEST BIRAKILDI HEM TUTUKLANDI

Bir diğer tarafan Gazeteci Murat Ağırel'in aynı kararda hem adli kontrol ile serbest bırakıldığı hem de tutuklandığı ortaya çıktı.