Eskişehir’de kadınlar karanlığa boyun eğmedi

Eskişehir’de Asparagus Kafe’de düzenlenen etkinlikte çok sayıda emekçi kadın bir araya geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Eskişehir örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Asparagus Kafe’de bir etkinlik düzenledi.

Yoğun İlgi gösterilen etkinlik, TKP’li Kadınların çeşitli sektörlerde çalışan emekçilerin sorunlarını anlatan videolarının gösterimi ile başladı.

Ardından bilim emekçisi, işçi ve öğrenci kadınlar söz alarak emekçi kadın olmalarından dolayı mevcut düzende yaşadıkları sorunları anlattı.

"Sosyalizmde kadın" başlıklı sunum sonrası katılımcılar da söz aldı. Atanmayan öğretmenler, işsiz gençler, mühendis adayları, resepsiyonist, eğitim emekçisi, fotoğrafçı gibi çok sayıda sektörden konuşmalar yapıldı.

Etkinliğin ardından bazı katılımcılar TKP gönüllüsü olmak üzere form doldurdu.

