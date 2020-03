Yayla Semtevi'nde buluşan kadınlar ‘Emekçiyiz, kadınız, sömürüye boyun eğmiyoruz’ dedi

İstanbul’da Komünist Kadınlar ve çeşitli sektörlerden emekçi kadınlar Yayla Semtevi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir araya geldi. Komünist Kadınlar, Patronların Ensesindeyiz Ağı Yazılım Emekçileri ve Tekstil Emekçileri ağlarından kadınlar, işçi öğrenciler, Türkiye Komünist Gençliği ve Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü’nden kadınlar ‘Emekçiyiz, kadınız, sömürüye boyun eğmiyoruz’ dedi.

İstanbul Bahçelievler’deki Yayla Semtevi’nde bir araya gelen emekçi kadınlar 8 Mart Dünya Emekçiler Günü’nde “Emekçiyiz, kadınız, sömürüye boyun eğmiyoruz” dedi.

Etkinlikte Komünist Kadınlar, Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Ağı, Tekstil Emekçileri Ağı, Türkiye Komünist Gençliği, işçi öğrenciler ve Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü adına kadınlar konuşmalar yaptılar. Etkinliğin sonunda bu yıl 8 Mart’a iki yeni şarkıyla giren Yapıcılar Orkestrası da bir dinleti sundu.

Yayla Semtevi önünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Komünist Kadınlar adına İdil Zeynep Öztürk yaptı.

"8 MART SOSYALİST KADINLARIN İRADESİYLE EMEKÇİ KADINLARA ADANDI"

Öztürk bugün düzen tarafından “süslü vitrinlere, indirimlere, çiçekli kalpli mesajlara, fedakâr annelik, cefakar kadınlık kalıplarına” sıkıştırılan 8 Mart’ın kadınların oy hakkı talebi ve ağır çalışma koşullarına mücadelesiyle başladığını ve sosyalist kadınların iradesiyle emekçi sınıfın kadınlarına adandığını vurguladı.

Hafta boyunca gerçekleştirdikleri bir dizi buluşmada kadın emeğinin ne biçimde sömürüldüğünü bir kez daha dile getirdiklerini söyleyen Öztürk, bugün kapitalist sistemin kadına biçtiği rollerin ucuz işçilik, güvencesiz çalışma, taciz, şiddet, çalışma yaşamında yedek işgücü olarak konumlanma olduğunu söyledi. Bütün bunların kadını ev-aile-çocuk üçgenine sıkıştırdığını ifade eden Öztürk “Kamusal olarak karşılanması gereken ev içi işler karşılıksız olarak kadına yükleniyor. Emeği sömürülen kadın bir de işyerinde, sokakta, evde şiddete ve tacize maruz kalıyor. Kimi işyerinde uğradığı tacize-mobinge dayanamayıp yaşama tutunamıyor, kimi ise bizzat patronlarınca öldürülüyor” dedi.

GÖÇMEN KADIN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA

Tıpkı Türkiyeli kadınlar gibi göçmen kadınların da yaşadıkları sömürüye değinen Öztürk “Tam da bugünlerde AKP iktidarı derinleşen krizden çıkış yolu olarak göçmenleri kullanmaktan vazgeçmiyor, düpedüz insanlık suçu işliyor. Bizler de bu suça, ayıba karşı 1917 şubatında ekmek ve barış taleplerini haykıran devrimin ateşini fitilleyen sosyalist kadınların bize bıraktığı mirasla insanlık ayıbına karşı hepsi bu ülkenin işçi sınıfının bir parçası olan göçmenlerle dayanışma gösteriyor ve insanlığın ayakta kalacağını haykırmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Öztürk şöyle konuştu:

İşte bugün komünist kadınlar tam da bu yüzden sınırda göçmenlerle dayanışma örneği göstermektedir. Çünkü biz bu ülkenin komünist kadınları, emekçileri dayanışmayı mücadeleyi her alanda büyütmek zorundayız. Zorundayız çünkü bu karanlık tablonun içinde hâlâ umut var, biz varız. Örneğin PE dayanışma ağı ile mücadele edip kazanan Simo tekstil işçileri var, direnen Çelik Nakış işçileri var ve bir dizi başka örnek. Çünkü emeği sömürülen her işçi gibi emekçi kadınlar da ödenmeyen maaşları, kullandırılmayan süt izinleri, eşit işe eşit ücret talepleri, kreş hakları ve elbette şiddete karşı mücadele etmek umudu büyütmek zorunda. Mücadele büyüdükçe 8 Martlar daha anlamlı daha kutlu olacak çünkü kadının eşitliği ve özgürlüğü ancak örgütlü mücadele ile varılacak nihai sonuçta yani sosyalizmde mümkün. İnsanca yaşam için yaşasın mücadelemiz, yaşasın 8 Mart.

KADIN YAZILIM EMEKÇİLERİNE MÜCADELE ÇAĞRISI

Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Ağı adına bir konuşma yapan Emel Çelebi, yazılım sektöründe çalışan emekçilerin geçen yıl Kasım ayında bir araya gelerek bu ağı kurduğunu ve ilk etkinliklerini meslek hastalıkları üzerine yaptığını, sıradaki etkinliklerininse kadın yazılım emekçileri üzerine olacağını söyledi.

Çelebi yazılım emekçisi kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve eşitsizliğe dikkat çektiği konuşmasında kimi zaman patron temsilcilerince açıkça dile getirilen “kadından yazılımcı olmaz” anlayışının gerici ve kadın düşmanı bir anlayış olduğuna işaret etti. Yazılımcı kadınlara yönelik bir diğer ayrımcı ve kadın düşmanı yaklaşımınsa onları birer reklam unsuru olarak kullanmak olduğunu ifade eden Çelebi “Şirketler prestij meselesi olarak görüyorlar bunu. Kadın yazılımcı aranıyor diye ilanlar açıyorlar, bizde daha çok kadın çalışan var diye propaganda yapıyorlar. Bu da bütünüyle şirketlerin meselesinin bütünüyle ilgilenmeyip kadın çalışan sayısı üzerinden reklam yapma çabası. Kadınlar bu firmalarda da yine zor şartlarda çalışıp daha düşük ücret alıyorlar” dedi. Çelebi yazılım emekçisi kadınları PE Dayanışma Ağı’na katılarak mücadeleye çağırdı.

KYK BORCUNDA BİLE AYRIMCILIK: EVLENİNCE SİLİNİR

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) adına konuşan Beyza Çelik ise kadınlara yönelik ayrımcılığın daha çocukken başladığını dile getirdi. Çelik tesettüre sokulan kız çocuklarının ne istediğini ne düşündüğünü kimsenin önemsemediğini, hâlâ kız çocuklarının okumasını gereksiz bulan aileler olduğunu belirtti.

Çelik “Küçük yaşta başlıyor bizim bu yobaz düzenle mücadelemiz. Çünkü bizlerden beklenen doktor, öğretmen olmak değil, cennete gitmek için cihat eden erkeklere hizmet etmektir” dedi.

Çelik üniversiteye gidebilen kadınlar için de eşitsizlik ve ayrımcılığın sürdüğünü belirterek “Gençken ailemizin, yurtta kalıyorsak yurt güvenliğinin, evleniyorsak eşimizin koruması altına girmek zorunda bırakılıyoruz. Genç bir kadının gece kaça kadar dışarıda kalacağı, hangi ulaşım aracı ile eve döneceği toplum tarafından belirleniyor. Gece geç bir saatte başımıza bir şey geldiğinde bunun sorumlusu biz kadınlar oluyoruz” dedi.

Kadınların istedikleri mesleği seçmelerinin bu düzende önüne türlü engeller konulduğunu anlatan Çelik “Ben elektrik mühendisliği öğrencisiyim. Tercih zamanlarında öğretmenlerimden tutun ailemin belli üyelerine kadar herkes neden bu mesleği seçtiğimi sorguladı. Bu baskıyı her kadın gibi ben de hâlâ görmeye devam ediyorum” dedi.

Çelik üniversitede alınan KYK borçları konusunda da “jest” olarak sunulan bir ayrımcılık örneğini hatırlattı. Çelik “Devlete borçlanarak her üniversiteli genç gibi öğrenim kredisi almak zorunda kalıyoruz. Bizden anne, cefakar eş olmamız beklendiği için bir jest olarak ‘okurken kredi alan bir erkek ile evlendiğimizde kadının KYK kredi borcunun bir kısmı silineceği erkeğin ile aynı kalacağı’ söyleniyor” dedi.

Gericilikle mücadele örgütlü davranınca sonuç alındığını belirten Çelik son olarak çocuk yaşta evliliği savunan YTÜ profesörü Bedri Gencer’in üniversitede verdiği dersin Türkiye Komünist Gençliği üyesi komünist kadınlar öncülüğünde gösterilen tepki üzerine elinden alındığını hatırlattı. Çelik “Komünist kadınların ve gençlerin bulunduğu bir okulda gerici öğretmenler ders vermeye devam edemez. Bedri Gencer okuldan gidene kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Çelik “Kadınlar başta olmak üzere herkesin bu kirlenmiş düzenden bir an önce kurtulması lazım. Kapitalist düzenin yıkılma hedefinden uzaklaşan her mücadele bizleri sermaye sınıfının eline bırakarak yaşanmaz hale getirir” diye konuştu.

'KADIN İŞÇİLER AYAKLANDIK, O KIRMIZI RUJLARI KIRIP ATTIK'

Daha sonra kürsüye gelen Duygu Özdemir işçi öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Eğitim fakültesinde öğrenci ve aynı zamanda bir mağaza çalışanı olan Özdemir, ulaşım, barınma ve kitap mesraflarını karşılamak için çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi. Özdemir “Okuyabilmek için emeğimizi satıyoruz ve çalıştığımız için okuyamıyoruz. Bu kısır döngü arasında sıkışıp kaldık” dedi.

“Sıkışıp kaldım. Çünkü girmem gereken dersler ile iş arasında bir koşuşturma içerisindeyim” diyen Özdemir şimdiden işçi sınıfına eklemlenmiş bir öğrenci olduğunu belirttiği konuşmasında “Çalıştığım mağazada öğrenciler yoğunlukta. Güvencesiz koşullarda, esnek çalışma saatleri ile çalıştırılıyoruz. Mesai ücretlerimiz karşılanmıyor, çeşitli mobbinge maruz bırakılıyoruz. Kadın çalışanlar olarak makyaj yapmaya zorlanıyoruz örneğin. Bedenimizde dahi tahakküm kurmaya çalışıyorlar” dedi.

Özdemir şunları söyledi:

Tablo korkunç. Ama bizler varız. Komünistler var. Yaşadığımız sorunları Patronların Ensesindeyiz ağına ilettik ve yakın zamanda kadın işçiler ayaklandık, o kırmızı rujları kırdık. Mesai ücretlerimiz için dava açtık ve kazandık. Artık sorunlarımızı birbirimizle paylaşıyor, neler yapılabileceğini tartışıyor ve örgütlü hareket ediyoruz. Biliyoruz ki gücümüz örgütlülüğümüzde, gücümüz sıkılı yumruklarımızda.

TEKSTİL ATÖLYESİNDE 24 YIL SİGORTASIZ ÇALIŞAN KADINLAR

Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı’ndan Satı Tokgöz ise 35-45 kişilik bir tekstil atölyesinde çalıştığını, çalışanların çoğunluğunun kadın olduğunu ve kadınların büyük bir bölümünün okuma yazma bilmediğini söyledi. Tokgöz yaşanan son krizin ardından atölyede çalışmak için lise ve üniversitedeki eğitimlerini bırakıp gelen kadınların da olduğunu belirtti. Tokgöz “İşyerinde 24 senedir çalışan kadınlar var. Ne yazık ki bir gün bile sigortaları yok. Şu an hiçbirimizin sigortası yok. Senelik izin, kreş, sosyal güvence maalesef yok. Asgari ücretin altında maaş alıyoruz, yemeklerimiz berbat denecek kadar kötü. Daha önce SGK’dan memurlar geldiğinde yukarı katları alıp onları sonra da bir şekilde yolluyorlar patronlar. 10 dakika geç geldiğimizde örneğin paramızdan kesiyorlar” dedi.

Tokgöz atölyedeki koşulları şöyle anlattı:

"Gericilik had safhada. Patron sürekli başı açık olan, pantolon giyen, namaz kılmayan kadınları hedef gösteriyor. Sürekli din iman konuşması yapıyor ama işçi ücretlerine gelince işine gelen çalışır deyip kenara çekiliyor. Kadınların canına tak ediyor tabii ama cesaret edemiyorlar. Bazılarının kocası işsiz, kendi kazandığından başka paraları yok, karşı çıkmayı göze alamıyorlar."

"İş yerimize yakın zamanda bir cami imamının eşi geldi, işe başladı. İlk geldiğinde erkeklerin yanında çalışamıyordu, ayrı alanda çalışmak istiyordu. Her cuma kendilerine has selamlaşmayı yaygınlaştırdılar, radyodan ilahiler dinliyorlar. Biz itiraz edince, çalışma hayatına girince, bizle konuştukça o da değişti sonra. Erkeklerle konuşmaya, şakalaşmaya hatta çalan müziğe kalkıp oynamaya başladı. Bu da eve kapatılan kadının çalışma hayatına girince bile nasıl değiştiğini gösteriyor. Dün erkeklerle konuşamayan, aynı yerde çalışamayan kadın evinden çıkıp toplumsal hayata, çalışma hayatına karışınca nasıl da değişti."

"Hiç kimse tek başına hiçbir şey elde edemiyor, bunu görüyoruz. Benim de parçası olduğum Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı tekstil işçilerini bir araya getiriyor. Birçok ünlü markanın tekstil atölyelerinde çalışan işçiler bu Ağ ile bir araya geldiler, haklarını aldılar. Ben bu örnekleri işyerinde de anlatıyorum. Tekstil işçisi kadınlar bu Ağ’da bir araya gelmeli, örgütlenmeli. Tekstil işçisi kadınlar birlikte güçlüler. Bu vesileyle de 8 Mart kutlu olsun.”

'BOYUN EĞMEYEN KADINLARIN EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN'

Daha sonra TKP İstanbul İl Örgütü adına Zehra Güner bir konuşma yaptı. Güner “Bugün 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü. Buradan hep birlikte, boyun eğmeyen kadınların, sömürüye, şiddete, haklarına el konmasına karşı mücadele eden kadınların, emekçi kadınlar gününü kutlayalım tekrar” diye başladığını konuşmasında şunları söyledi:

“Sevgili dostlar,

Evet, 8 Mart işçi sınıfının tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Ama bizim için anma, kadınları hatırlama günü değil.

Biz 8 Mart günü de bu sömürü düzenine karşı mücadelemizi konuşuruz.

Kadınların eşit ve özgür bir ülke kurmak için emeklerini neden savunmak zorunda olduklarını konuşuruz.

2020 yılı 8 Martında da bu patron düzenini değiştirmek için mücadelemizi güçlendirmek için yan yana geliyoruz, bütün Türkiye’de.

Çok üzerinde duruyoruz, sömürünün, mücadelenin.

Biz bu patron düzenine, sömürüye, gericiliğe, emperyalizme karşı mücadele etmek zorundayız. Neden biliyor musunuz?

Kadını ikincilleştiren, cinsiyetçi politikaların sorumlusu işte bu saydıklarım. Bunları, sömürüyü, gericiliği ortadan kaldırmadan bağımsız bir ülke kurmadan, paranın değil halkın çıkarlarını savunan bir iktidar oluşturmadan kadının eşitliğini ve özgürlüğünü sağlayamayacağız.

Sözümüz var bizim.

Biz kadınlar, bu sömürü düzenine mahkum olmadığımızı biliyoruz.

Patron dayatmalarına, toplumda kadına dayatılan rollere mahkum değiliz.

Kadın olmanın gereği diyerek bize boyun eğmeyi vaaz edenlere mahkum değiliz.

Düşük ücretlere, uzun sürelerde çalışmaya aynı zamanda da çocuk bakmaya mahkum değiliz.

Kadınların eve kapatılmasına, ev işlerine mahkum değiliz.

Sevgilileri, kocaları, nişanlıları tarafından katledilen bu düzene mahkum değiliz.

TEKEL DİRENİŞİNDEN FLORMAR VE SİMO TEKSTİL DİRENİŞİNE: KADINLAR BOYUN EĞMEDİ

Bakın sevgili dostlar,

Görüyoruz, orta çıkıyor. Kadınlar boyun eğmeyeceklerini, eşit ve sömürüsüz bir dünya için mücadelede ön saflarda yer alacaklarını her deneyimde yeniden gösteriyor. Yakın zamanda Tekel direnişinden Flormar ve Simo Tekstil direnişlerine kadar ülkemizin pek çok yerinde emeklerini savundular.

8 Mart’ı biz, bize bu düzeni değiştirmek için en zor koşullarda dahi mücadeleden vazgeçmeyen kadınların armağanı olarak alalım.

Ve bilelim ki, biz bu düzeni değiştirmeden özgürleşemeyeceğiz, eşitliği hayata geçiremeyeceğiz.

Bugün savaşlardan, zorunlu göçlerden, yoksulluktan, işsizlikten en fazla kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Buradan birkaç saatlik mesafede tüm dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işleniyor.

Suriye’de savaştan kaçarak ülkemize sığınan mültecilerin yaşadıkları yakınımızdadır.

Edirne’nin sınır köylerinde bekleyen göçmenler soğuk, hastalık, açlık gibi pek çok sorunla baş etmeye çalışırken her iki tarafın da şiddetine maruz kalıyor.

Partimiz, TKP göçmen düşmanlığının insanlık suçu olduğunu ve Yunanistan sınırında yaşanan bu insanlık dramına elindeki olanaklar ölçüsünde müdahale edeceğini duyurmuştu. TKP, ülkemize sığınmış olan Suriyeli milyonlarca emekçiyle dayanışmasını da ilan etmişti.

'KADIN-ERKEK GÖÇMEN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Sevgili dostlar pek çok dostumuz, partimiz üye ve gönüllüleri kısa süre içerisinde ülkemizin her yerinde dayanışmayı örgütledi. Yardım malzemelerini semtevlerimizde, il/ilçe binalarımızda topladık, koliledik.

Bugün sabah İstanbul’dan komünist kadınlardan oluşan heyet, toplanan dayanışmayı göçmenlere iletmek üzere yola çıktı. Bu dayanışmaya katkı veren herkese sınırdaki yüzlerce emekçi ile dayanışma göstermesine, partimizin çağrısına yanıt vermesine ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Bu yalnızca sınırda bulunan göçmenlerin erzak ve acil ihtiyaçlarını karşılamadı, bu dayanışma mültecilere düşmanlık yapanlara ülkemizde insanlığın varlığını da gösterdi.

Bizler, kadın erkek göçmen işçilerin aç ve açıkta bırakılmasına, karın tokluğuna, kayıtdışı çalıştırılmalarına, insanca yaşam koşullarının dışında çalıştırılmalarına karşı da mücadele edeceğimizi, onlarla dayanışma içerisinde bulunduğumuzu ilan ediyoruz.

Sevgili dostlar,

Biz kadınlar bu patron düzenine karşı örgütlü mücadele etmeden toplumsal ölçekte hak ve kazanımlarımızı geliştiremeyeceğiz.

Nüfusun yarısını oluşturuyoruz ama çalışma yaşamına katılamıyoruz.

İstihdam edilebilir nüfusunun çoğunluğunu biz oluşturuyoruz ama ancak istihdamın üçte birini kadın işçiler oluşturuyor.

KADINLAR YEDEK İŞGÜCÜ ORDUSUNUN EN BÜYÜK BÖLMESİ

Eğitim seviyemiz yükselse bile iş bulamıyoruz. Ücretlerimiz her durumda her statü ve meslekte erkeklerden daha düşük. Farklı eğitim kademelerinde değişmekle birlikte kadınların geliri erkeklerin gelirinin ortalama yüzde 60-70 i düzeyine ancak ulaşıyor. Evet kadınların geliri daha düşük. Kadınların işsizlik oranları daha yüksek. Özellikle de genç kadınların . Her üç genç kadından biri işsiz. Kadınların kayıtdışı çalışma sayıları da çok yüksek.

Kadınlar yedek işgücü ordusunun en büyük bölmesini oluşturuyor. Bu sömürü düzeni kadını atölyede, tarlada, ofiste, holdinglerde, okulda, hastanede ayrımcı politikaları ile zayıflatıyor. Sermayenin iktidarı derinleşip kök saldıkça, gerici politikalar yaygınlaştıkça kadının sömürüsü de artıyor. Hele bir de kadınlar örgütsüzse, işte o zaman kadın üzerindeki patron baskısına toplumun baskısı da katlanarak ekleniyor.

Şunu bilelim, hepimiz bunlardan emin olalım.

Kadın düşmanı olanlar, aynı zamanda sömürüden yana.

Kadın cinayetlerini geçiştirenler, katillere iyi halinden indirim uygulayanlar da bu sömürüden yana.

Kadının yeri evidir diyenler de bu sömürüden yana.

Bakın 8 Martlarda patronların neler yaptığına!

Kadınlar onların sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası. Çoğu reklam malzemesi. Biri bizde kadınlar kolayca yönetici oluyor biz bir engel çıkarmıyoruz diyor, yayınladığı raporlara bakıyorsun kadın yönetici oranı yüz kişide 15. Aynı işyerinde ücret farklılığına bakıyorsun kadınlar daha az ücret alıyor. İşe girişlerde eşitlik ilkesinin uygulandığını ve kadın kotamız var şu kadar kadın almadan erkek almayacağız diyorlar. Kadın kotaları kriz dönemlerinde hiç işe alım olmadığı dönemlerde konuluyor. Dahası var doğum yapan kadınları terfi ettirmiyorlar ama 8 mart günü tam da bunun aksini ifade etme yüzsüzlüğünü gösteriyorlar.

Patronlar için kadınlar ucuz emek gücü, kolay işe alınıp kolay işten çıkarılan, esnek çalışma koşullarına daha istekli, istenilen işin kolayca yaptırılabildiği, itiraz etmeyen, herhangi bir gelişme konusunda kendisi ile değil kocası ya da ailesi ile görüşülmesinin yeterli olduğu çalışanlar.

Biz ise kadınları örgütlenmeye ve bu sömürü düzeniyle mücadeleye davet ediyoruz.

Gericiliğin kadınlar üzerindeki taahhükümünü kırmak, gericiliğe son vermek için, işyerimizde, okulda, evde, mahallede, atölyede daha güçlü olmak, örgütlü olmak ve kadını ikincilleştiren politikalara karşı, sömürüye karşı mücadele etmeye davet ediyoruz.

Kadınları toplumsal alana, siyasete, partiye davet ediyoruz. Semtevlerimizde birarada üretmeye, daha fazla kadına ulaşmaya ve onlara bu düzene mahkum olmadıklarını anlatmak,

Birlikte kitap okumak, şarkı söylemek, ülkemizi ve mücadelemizi konuşmak ve yan yana mücadeleye davet etmek istiyoruz.

Biz, eşit ve özgür yaşayacağımız bir ülke kurmak istiyoruz.

Patron dayatmalarını, kadının sömürüsünü reddediyoruz, bize dayatılan kadın rollerini reddediyoruz.

Biz kadınlar, ekmeğimize el koyanlara, geleceğini karartanlara, insanca yaşam hakkımızı elimizden alanlara karşı hep birlikte mücadele ederek geleceğimizi kazanacağız.”

Etkinlik Yapıcılar Orkestrası’nın verdiği konserin ardından sona erdi.