Elazığ Belediyesi'nden kan verme çağrısı

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından belediye yurttaşları kan vermeye çağırdı. Belediye aynı zamanda yolların açılması için yurttaşların araç kullanmaması yönünde uyardı.
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ Belediyesi sosyal medya hesabından tüm yurttaşları kan vermeye çağırdı. Belediye aynı zamanda yurttaşları yolları açmaları için araba kullanmama, toplu taşıma kullanma yönünde uyardı.
Belediyenin sosyal medyadan yaptığı çağrılar şu şekilde:
- Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz.
- Acil müdahale araçları trafik yoğunluğu sebebiyle çalışamamaktadır. Tüm vatandaşlarımızın şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ederiz.