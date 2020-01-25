Elazığ Belediyesi'nden kan verme çağrısı

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından belediye yurttaşları kan vermeye çağırdı. Belediye aynı zamanda yolların açılması için yurttaşların araç kullanmaması yönünde uyardı.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ Belediyesi sosyal medya hesabından tüm yurttaşları kan vermeye çağırdı. Belediye aynı zamanda yurttaşları yolları açmaları için araba kullanmama, toplu taşıma kullanma yönünde uyardı.

Belediyenin sosyal medyadan yaptığı çağrılar şu şekilde: