DİSK'ten Erdoğan'a 'jest' tepkisi

Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' açıklamasına tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 'Erdoğan işçi sınıfına asgari ücret jestinden bahsediyor. İnsan onuruna yaraşır asgari ücret bir haktır, bir lütuf değildir' dedi.
Pazartesi, 23 Aralık 2019 17:05

DİSK, 2020 yılı asgari ücretinin belirleneceği görüşmelerde sona yaklaşılırken, asgari ücretin 3200 TL olması talebini bu kez de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde kitlesel bir eylemle dile getirdi.

Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "jestimizi yaparız" açıklamasına değinerek, "Asgari ücret ne 'gönül ister ki' gibi iyi niyetlerle ne de cumhurbaşkanının söylediği gibi 'jestimizi yaparız' gibi bir yaklaşımla belirlenemeyecek kadar somuttur, gerçektir, milyonların meselesidir" diye konuştu.

'İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ASGARİ ÜCRET, LÜTUF DEĞİL HAKTIR'

Çerkezoğlu şunları söyledi: ''Asgari ücret ülkemizde sadece asgari ücret ve yakın bir ücretle çalışan 10 milyon işçinin ve ailesinin değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir parametredir. O nedenle asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir."

'8 MİLYON İŞÇİ ASGARİ ÜCRETE BİLE ERİŞEMİYOR'

Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini belirten Çerkezoğlu "8 milyon işçi asgari ücrete bile erişemiyor. TÜİK verilerine göre asgari ücretin altında ücret alanların sayısı 1 milyon 800 bin, asgari ücret alanların sayısı 5 milyon civarında olmak üzere toplamda 6,8 milyondur. Asgari ücretin altında, asgari ücret düzeyinde ve asgari ücretin yüzde 15 üzerinde ücret alan toplam 10 milyon civarında emekçi söz konusudur. Türkiye Avrupa’nın en düşük asgari ücretli ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülkedir'' dedi.

'ASGARİ ÜCRET TOPLU PAZARLIKLA SAPTANMALI'

Çerkezoğlu 2020 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı:

  • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.
  • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
  • Asgari ücret tespit komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır.
  • TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.
  • Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır.
  • Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
  • Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
  • Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olamaz.
  • Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınamaz.
  • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
  • Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir.
  • Yoksulluk sınırı ve kişi başı milli gelir artışı hesaba katılarak asgari ücreti “en az” net 3 bin 200 TL olmalıdır.