DİSK'ten Erdoğan'a 'jest' tepkisi

Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' açıklamasına tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 'Erdoğan işçi sınıfına asgari ücret jestinden bahsediyor. İnsan onuruna yaraşır asgari ücret bir haktır, bir lütuf değildir' dedi.

DİSK, 2020 yılı asgari ücretinin belirleneceği görüşmelerde sona yaklaşılırken, asgari ücretin 3200 TL olması talebini bu kez de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde kitlesel bir eylemle dile getirdi.

Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "jestimizi yaparız" açıklamasına değinerek, "Asgari ücret ne 'gönül ister ki' gibi iyi niyetlerle ne de cumhurbaşkanının söylediği gibi 'jestimizi yaparız' gibi bir yaklaşımla belirlenemeyecek kadar somuttur, gerçektir, milyonların meselesidir" diye konuştu.

'İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ASGARİ ÜCRET, LÜTUF DEĞİL HAKTIR'

Çerkezoğlu şunları söyledi: ''Asgari ücret ülkemizde sadece asgari ücret ve yakın bir ücretle çalışan 10 milyon işçinin ve ailesinin değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir parametredir. O nedenle asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir."

'8 MİLYON İŞÇİ ASGARİ ÜCRETE BİLE ERİŞEMİYOR'

Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini belirten Çerkezoğlu "8 milyon işçi asgari ücrete bile erişemiyor. TÜİK verilerine göre asgari ücretin altında ücret alanların sayısı 1 milyon 800 bin, asgari ücret alanların sayısı 5 milyon civarında olmak üzere toplamda 6,8 milyondur. Asgari ücretin altında, asgari ücret düzeyinde ve asgari ücretin yüzde 15 üzerinde ücret alan toplam 10 milyon civarında emekçi söz konusudur. Türkiye Avrupa’nın en düşük asgari ücretli ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülkedir'' dedi.

'ASGARİ ÜCRET TOPLU PAZARLIKLA SAPTANMALI'

Çerkezoğlu 2020 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı: