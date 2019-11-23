Direnişler Meclisi’nin Şişli konseri öncesi 18 gözaltı

Direnişler Meclisi’nin 'KHK’lar iptal edilsin, OHAL Komisyonu kapatılsın' sloganı ile yapmak istediği konser iptal edilmişti. Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan konser öncesi 18 kişi gözaltına alındı.

Direnişler Meclisi’nin “KHK’lar iptal edilsin, OHAL Komisyonu kapatılsın” sloganı ile yapmak istediği konser iptal edilmişti. Nuriye Gülmen, konser için Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’ne gittiklerini ve 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gülmen ayrıca yaralıların olduğunu da yazdı. Gülmen küfür ve hakaretlerle gözaltı aracına alındıklarını ve nereye götürüldüklerini bilmediklerini söyledi.

Gazete Yolculuk'un haberine göre, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan konsere Grup Yorum, Pelin Batu, Orhan Aydın, Ekrem Ataer, İbrahim Karaca, Mehmet Esatoğlu gibi çok sayıda isim katılacaktı.

Konser için Şişli kent kültüre geldik. 18 kişi gözaltına alındık. Yaralananlar var. — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) November 23, 2019

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

“Acun Karadağ, Nuriye Gülmen, Nursel Tanrıverdi, Nuri Cihanyandı, Batuhan Şengül, Nuran Ayan, Ziya Özder, Engin Karataş, Volkan Çeşme, Aydoğan Yıldız, Taylan Gültekin, Metin Kaleli, Av.Yaprak Türkmen”