Nuriye Gülmen gözaltına alındı

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile işten atılan akademisyen Nuriye Gülmen, 3 yıl sonra yeniden Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” önlüğüyle eylem yaptı.

Gülmen polis tarafından gözaltına alındı. Gülmen’in 5. Sulh Ceza’da yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Ankara Emniyeti Siyasi Şube’ye götürüldüğü öğrenildi.

Nuriye Gülmen'in tek suçu 3 yıl önce Ohal karanlığını delen, Khk politikalarını yerle bir eden ilk çığlığı atmasıdır.

Bugün tekrar alandaydı. 5. Sulh cezada yakalaması olduğu gerekçesiyle Siyasi Şubeye götürüldü. Ona sahip çıkmak buynumuzun borcu.#NuriyeGülmenSerbestBırakılsın pic.twitter.com/EurGM9PDzq

— Acun Karadağ (@acun_karadag) November 5, 2019