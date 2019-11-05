Nuriye Gülmen gözaltına alındı

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile işten atılan akademisyen Nuriye Gülmen, 3 yıl sonra yeniden Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” önlüğüyle eylem yaptı.
Gülmen polis tarafından gözaltına alındı. Gülmen’in 5. Sulh Ceza’da yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Ankara Emniyeti Siyasi Şube’ye götürüldüğü öğrenildi.
Nuriye Gülmen'in tek suçu 3 yıl önce Ohal karanlığını delen, Khk politikalarını yerle bir eden ilk çığlığı atmasıdır.
Bugün tekrar alandaydı. 5. Sulh cezada yakalaması olduğu gerekçesiyle Siyasi Şubeye götürüldü. Ona sahip çıkmak buynumuzun borcu.#NuriyeGülmenSerbestBırakılsın pic.twitter.com/EurGM9PDzq
— Acun Karadağ (@acun_karadag) November 5, 2019
9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle başlatılan eylemin sembol isimlerinden olan akademisyen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Cezaevinde eylemlerine devam eden Gülmen ve Özakça 324 gün süren açlık grevinden sonra tahliye edilmişti.