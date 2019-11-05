Nuriye Gülmen gözaltına alındı

KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, Ankara’da Yüksel Caddesi’nde 3 yıl sonra yeniden başladığı ‘İşimizi geri istiyoruz’ eyleminde polis tarafından gözaltına alındı.
Salı, 05 Kasım 2019 17:35

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile işten atılan akademisyen Nuriye Gülmen, 3 yıl sonra yeniden Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” önlüğüyle eylem yaptı.

Gülmen polis tarafından gözaltına alındı. Gülmen’in 5. Sulh Ceza’da yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Ankara Emniyeti Siyasi Şube’ye götürüldüğü öğrenildi. 

9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle başlatılan eylemin sembol isimlerinden olan akademisyen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Cezaevinde eylemlerine devam eden Gülmen ve Özakça 324 gün süren açlık grevinden sonra tahliye edilmişti.