Deprem paylaşımları nedeniyle soruşturma açılanların sayısı arttı

Depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılanların sayısı 67'ye çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılanların sayısı 67'ye çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal medyada "provokatif" olduğu iddia edilen paylaşımlar nedeniyle 25 Ocak'ta başlatılan soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısının 67'ye yükseldiği öğrenildi.

Söz konusu paylaşımların yapıldığı belirtilen sosyal medya hesaplarının incelenmesine devam edildiği, konuyla ilgili henüz gözaltı kararının bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilere, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları yöneltiliyor.