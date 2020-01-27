Elazığ Valiliği: Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunduk

Elazığ Valiliği, Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem hakkındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

KRT TV canlı yayınında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili iddialarda bulunan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.

'ENKAZ ALTINDA ERDOĞAN İÇİN 1 SAAT BİR KADINI BEKLETTİLER'

AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını söyleyen Akinan, 'AFAD yetkilisi enkaz altındaki kadını 1 saat bekletiyor. Erdoğan oraya vardığında çıkartın talimatı veriyor ve kadın Erdoğan'ın yanına getiriliyor' demişti.

Akinan AFAD'ın uzman kişileri engellediğini, koordinasyonun iyi kurulmadığını anlattı ve deprem bölgesinde durumun televizyonda gözüktüğü gibi olmadığını söyledi.

Akinan, "Bu eleştirilerim can yakıcı olabilir. Ancak burada söz konusu olan deprem. Devletin derhal bu tabloyu düzeltecek adımlar atması gerek." demişti

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur."