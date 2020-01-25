DAF'taki hareketliliği Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne sorduk

Doğu Anadolu Fay hattında dün gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin diğer fay hatlarına etkisini, depremin devamlılığını Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne sorduk. DAF'ın harekete geçmesinin diğer fay hatlarını tetiklemeyeceği ancak Türkiye'nin fay hatlarının her an harekete geçebilecek potansiyelde olduğu belirtildi.

Elazığ dün gerçekleşen 6.8'lik deprem Türkiye'yi korkuttu. Doğu Anadolu Fay hattında gerçekleşen depremin diğer fay hatlarına etkisini, depremin devamlılığını Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne sorduk.

soL'a konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İkinci Başkanı Yüksek Jeoloji Mühendisi Can Akın, Doğu Anadolu Fay hattının, uzun zamandır sakin olan bir fay hattı olduğunu ve harekete geçtiğini açıkladı.

Doğu Anadolu Fay hattında yaşanan büyük depremin Kuzey Anadolu Fay hattını, Ege ya da Manisa'yı tetikler mi sorumuz üzerine Akın, ''Hayır bu sadece Doğu Anadolu Fay hattı ile ilgili, biriken bir enerji bu sistematik olarak burada açığa çıkıyor. Sarsıntılar devam ediyor'' dedi.

Akın, ''Bu dönem bu fay hattında enerji açığa çıkmış oldu. Türkiye bir deprem ülkesi. Bununla yaşamı öğrenmeli, alışmak zorunda. Bu deprem ülkenin her tarafında olabilir, farklı fay hatları mevcut çünkü. Binalarımızın durumu depreme hazır hale getirilmeli. Jeolojik araştırmalar ve etütler yapılmalı. Zayıf zeminlere yapılan yapılaşmalara izin verilmemeli. Alüvyon ortamlarda yapılaşmalar olmamalı, sınırlandırılmalı. Kuzey Anadolu Fat Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin en tehlikeli ve hareketli iki fay hattı, bu biliniyor. Depremin etkilediği ve geçtiği yerler arık elle çizilmiş gibi bulunuyor. Yani bunlar çok kolay artık. Bu hatların sağında ve solunda güvenlik zonu, boşluğu bırakılarak yapılaşmalar terk edilmeli, önlemler arttırılmalı'' dedi.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçiyor? Son yaşanan Elazığ depremi sonrası bu soru gündem oldu. Elazığ depremi yürekleri yakarken fay hatları özellikle de Doğu Anadolu fay hattı araştırılmaya başlandı.

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.