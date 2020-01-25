Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.





AFAD, biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Saat 09.15 itibarıyla, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AFAD 20 vatandaşımızın öldüğünü, 1015 vatandaşımızın yaralandığını duyurdu.