Boyun Eğme 8 Mart özel eki çıktı: Kadınlar sosyalizmle özgürleşecek!

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme, bu hafta 8 Mart için hazırlanan özel eki ile birlikte okurlara ulaşıyor. 'Kadınlar sosyalizmle özgürleşecek' ana başlığını taşıyan ekin içerisinde, 8 Mart’ın tarihinden bugünün kadın emeği gündemine farklı başlıklar yer alıyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin 211. sayısı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Emekçi Kadın Eki ile birlikte bu hafta okurlarla buluşuyor.

8 Mart’ın tarihsel önemini, bugün Türkiye’de 8 Mart’a girerken kadın emeğinin durumunu ve bu duruma dair komünist kadınların sözleri ile gelecek planlarını birleştiren bu özel sayı, tüm emekçi kadınların daha iyi bir gelecek için verdiği mücadeleye bir katkı niteliğinde.

Haksızlıklara boyun eğmeyen Türkiye’nin tüm emekçi kadınlarına selam ve çağrı ile başlayan Emekçi Kadın Eki, 8 Mart’ın sosyalist mücadelenin tarihsel bir mirası olduğunu ve tarihte 8 Mart’ın nasıl örgütlendiğini anlatan iki yazı ile devam ediyor.

Emekçi kadınların kapitalizmle neden kavgalı olduğu üzerine yazılan bir değerlendirme yazısı sonrası, İzmir’de direnişleriyle umut olan Simo Tekstil ve Çelik Nakış işçileri ile yapılan bir röportajı okurlara sunuyor. Röportaj sonrası Türkiye’de kadın emekçilerin son dönemdeki mücadelelerinden bir kesit sunan özel ek, emekçi kadınların mücadelesinin iktidarın kadınlarından nasıl ve neden ayrı olduğunun altını çizen bir yazı ile devam ediyor.

Emekçi Kadın Eki, Türkiye gündeminden düşmeyen kadına yönelik şiddete sınıf perspektifinden bakan ve bu konuda komünist kadınların sözünü aktaran bir yazı ile devam ediyor. Türkiye’de komünist kadınların tarihini hatırlatan bir değerlendirmenin ardından, yine her zaman ülkenin gündeminde olan kürtaj hakkına dair bir değerlendirme okurlarla buluşuyor. 8 Mart özel eki, sosyalizmde eşitliğin sağlanmasına dair bir yazı ile sona eriyor.