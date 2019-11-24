Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Kasım yürüyüşünü yasakladı

Beyoğlu Kaymakamlığı, kadınların yarın Taksim Tünel’de yapacağı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşünü yasakladığını duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı, kadınların yarın Taksim Tünel’de yapacağı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşünü yasakladığını duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın açıklamasında şöyle denildi:

"25.11.2019 günü saat 19:00'da idaremiz Tünel Meydanda "Kadına yönelik şiddete, cinayete, tacize, tecavüze, cinsel istismara karşı isyanımızı büyütüyoruz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde buluşuyoruz" sloganı ile (Twitter) sosyal medya hesapları üzerinden çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

"Söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlığ'ının 24/11/2019 tarih ve 34255955.17381.2019/2804 sayılı kararı ile yasaklandığı kamuoyuna duyurulur."