VİDEO | Komünist Kadınlar: Şiddete ve sömürüye karşı da gücümüz örgütlülüğümüz

Komünist Kadınlar, 25 Kasım öncesinde bir kısa film yayımladı. 'Patronların düzeni eşitsizliği her daim kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için besliyor' diyen Komünist Kadınlar, gericilik karşısında aydınlanmacılığın, haksızlıkların karşısında adaletin ve eşitliğin hüküm süreceği sosyalist düzeni kurmak için örgütlenmeye çağırıyor.

Komünist Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde bir kısa film yayımladı.

"Kadına yönelik şiddete karşı vereceğimiz her mücadele, sömürünün, eşitsizliğin ve adaletsizliğin kadınları yeniden ezmeyeceği bir düzene ulaşmak için olacak" diyen Komünist Kadınlar, kadına yönelik her türlü şiddetin bu düzenin bir parçası olduğunu söylüyor.

Emekçi kadınlara yönelik psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet sarmalının anlatıldığı kısa filmde patronların düzeninin eşitsizliği her daim kendi çıkarları doğrultusunda beslediğini anlatan Komünist Kadınlar, "makyaj yapan kadına 'kaportası bozuk' diyip, makyaj malzemesi patronuna 'kardeşimiz' diyen de, verilmeyen hakları için direnen emekçiye grevi yasaklayan da aynı düzen" sözleriyle mücadeleye çağırıyor.

Kadına yönelik şiddete karşı vereceğimiz her mücadele, sömürünün, eşitsizliğin ve adaletsizliğin kadınları yeniden ezmeyeceği bir düzene ulaşmak için olacak.https://t.co/MWHK0I1877 — Komünist Kadınlar (@Komunist_kadin) November 22, 2019

Komünist Kadınlar'ın çağrısı şöyle;

Kadına yönelik her türlü şiddet sömürü düzeninin bir ürünüdür.

Bugün patronların düzeni eşitsizliği her daim kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için besliyor.

Makyaj yapan kadına 'kaportası bozuk' diyip, makyaj malzemesi patronuna 'kardeşimiz' diyen de, verilmeyen hakları için direnen emekçiye grevi yasaklayan da aynı düzen.

Bu düzenin tek çıkışı ise tüm bunlara rağmen pes etmeyenlerin, düzenin değişeceğine inananların bir araya gelmesiyle olacak.

Biz Komünist Kadınlar, sahte projelerin hepsini çöpe atmak için bir araya geliyoruz.

Çünkü biz onların isedikleri gibi şiddet ya da işsizlik verilerinin birer parametresi değiliz! Biz her yerdeyiz!

Gelin hep beraber özgürce sokaklarını dolaşacağımız ve kahkahalar atacağımız bir ülke kurmak için bir araya gelelim, örgütlenelim!

Komünist Kadınlar, gericilik yerine aydınlanmacılığı, haksızlığın yerine adaletin ve eşitliğin hüküm süreceği sosyalist düzeni kurmak için 'Biz Hazırız' diyor!

Komünist Kadınlar, bu ülkenin kadınlarını, yalnızlık ve çaresizliklerine bir son vermeye, sosyalizmi kurmak için örgütlenmeye çağırıyor!