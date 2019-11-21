Komünist Kadınlar'dan 'sömürü ve şiddete karşı' etkinlik

Komünist Kadınlar, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bu yıl 3 kentte 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği düzenliyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Komünist Kadınlar üç büyükşehirde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’yi tartışacakları etkinlikler düzenliyorlar.

Şiddetin hangi koşullarda yaratıldığı ve nasıl ortadan kaldırılacağının tartışılıcağı bu etkinliklerin ana teması ‘Sömürüye ve Şiddete Karşı Eşitlik ve Özgürlük için Mücadeleye!’ olacak.

İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek etkinliklerin takvimi şu şekilde:

24 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Mülkiyeliler Birliği Ankara’da,

24 Kasım Pazar günü 16.00’da İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu’nda

25 Kasım Pazartesi günü 19.30’da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.