'Kadına Karşı Şiddetle Uluslarası Mücadele Günü' etkinliğine engelleme

Adana Çukurova Üniversitesi'nde yapılacak olan 'Eşitsizlik ve sömürü düzeninde kadına yönelik şiddetle mücadele' etkinliği için yapılan salon tahsisi hiçbir gerekçe gösterilmeden Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından iptal edildi. Öğrenciler kararın ardından etkinliği düzenleyecekleri yeni yeri ilan etti.

Çukurova Üniversitesi'nde 25 Kasım Pazartesi günü, "Kadına karşı şiddetle uluslarası mücadele günü" kapsamında "Eşitsizlik ve sömürü düzeninde kadına yönelik şiddetle mücadele" başlığıyla düzenlenecek konferans Dekanlık eliyle iptal edildi.

Çukurova Üniversitesi öğrencileri yasağa ilişkin yaptıkları açıklamada, "20 kasım 2019 çarşamba günü sabah saatlerinde eğitim fakültesi dekanlığı Hasan Ali Yücel salonunu konferans için kullanma başvurumuzun kabul edildiği dekanlıkça sözlü olarak bildirilmiş ve sadece yazılı iznin beklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ancak yazılı iznin beklendiği iki saatlik süre içerisinde verilmiş iznin hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiği ve salonun bu amaçla kullandırılmasından 'vazgeçildiği' dekanlık tarafından iletilmiştir" ifadesine yer verdi.

ÖĞRENCİLER ETKİNLİĞİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Açıklamada, "Ülkemizde egemen olan kadına şiddet ortamı karşısında, her gün karşımıza yeni Şule Çetler, Emine Bulutlar'ın çıktığı bir atmosferde, son derece meşru sebeplerle düzenlenecek konferansın engellenmeye çalışılmasını herhangi bir gerekçeyle açıklamak mümkün değildir. Söz konusu meşruiyet çerçevesinde, konferansın aynı gün ve aynı saatte, kadına şiddete boyun eğmeyen tüm öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla, R1 R2 derslikleri önündeki çim alanda gerçekleştirileceğini ilan ediyoruz" denildi.