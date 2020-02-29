242 gündür ölüm orucundaki Mustafa Koçak’ın ailesi gözaltına alındı

Grup Yorum üyeleri ile açlık grevindeki tutuklu avukatlar için Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda yapılan eylem sırasında Mustafa Koçak'ın ailesi gözaltına alındı.

Gazete Yolculuk'un bildirdiğine göre adil yargılanma talebiyle girdiği ölüm orucunun 242’nci gününde olan Mustafa Koçak’ın ailesi, ölüm orucundaki çocukları ve yine ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri ile açlık grevindeki tutuklu avukatlar için Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda eylem yaptı.

Eylem sırasında “Mustafa Koçak adalet için 242 gündür ölüm orucunda. Ona kefen giydirmeyeceğiz. Adalet istiyoruz” pankartı açan Koçak’ın ailesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mustafa Koçak’ın annesi Zeynep Koçak ve babası Hasan Koçak için 24 saat gözaltı süresi verildi.

