Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e elektronik kelepçe baskısı

Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'cezaevinde kalamaz' raporu sonrası tahliye edilen ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e eylemini sürdüğü evde polisler tarafından elektronik kelepçe takılmak isteniyor.

Grup Yorum'a getirilen konser yasaklarının kaldırılması, üyeleri hakkındaki arama kararlarının iptali ve İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskılara son verilmesi talebiyle grup üyeleri Helin Bölek 252 gündür, 24 Şubat’ta cezaevinden tahliye edilen İbrahim Gökçek ise 255 gündür ölüm orucunda.



Gökçek, “cezaevinde kalamaz” raporunun ardından tahliye olduktan sonra ölüm orucu eylemini Helin Bölek ile birlikte sürdürüyor.

Eylemin sürdüğü evin polisler tarafından ablukaya alındığı belirtilirken, polislerin İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek Gökçek’e elektronik kelepçe takmak istediği öğrenildi.

Uygulamaya itiraz eden Grup Yorum üyeleri ve avukatların görüşmeleri sürüyor.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Grup Yorum ve Tutsaklar İçin Dayanışma Platformu üyeleri ise, ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri ile açlık grevindeki Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla Beyoğlu’ndaki Avrupa Pasajı Aynalı Geçit’te açıklama yaptı.



Acun Karadağ tarafından yapılan açıklamada, “Grup Yorum üzerinde iktidarların hep baskısı oldu. Ancak 2015 yılından itibaren Yorum üyelerine yaşam hakkı bile tanınmıyor. Adları arama listelerine yazılıyor. Kültür dernekleri basılıyor. Müzik aletleri kırılıyor, gözaltına alınan üyeleri işkence görüyor, tutuklanıyor. Bizler demokratik kitle örgütleri olarak, Grup Yorum, Mustafa Koçak, Halkın Hukuk Bürosu avukatları ve tutsakların taleplerinin kabul edilmesi, açlık grevi ve ölüm oruçları süreçlerinin, ölümlere yaşanmadan son bulması için iktidarı aklıselim davranmaya, duyarlı kamuoyunu taleplerin karşılanması çerçevesinde bir araya gelmeye, dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.



Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek 255 ve Helin Bölek 252 gündür, tutuklu tutuklu Mustafa Koçak ise 240 gündür ölüm orucunda. Bunun yanı sıra 3 yıldır tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı ve yöneticileri ile Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının başlattığı açlık grevleri 25’inci günü geride bıraktı.