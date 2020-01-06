Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek dört taleple ölüm orucunda

200 günü aşkın süredir açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, 3 Ocak itibariyle ölüm orucuna başladı. Gökçek, konser yasaklarının kaldırılmasını, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulmasını, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılmasını ve açılan davaların düşürülmesini talep ediyor.

Silivri Cezaevi’nde 200 günü aşkındır açlık grevinde olan İbrahim Gökçek, avukatı Hüseyin Boğatekin ile 3 Ocak'ta yaptığı görüşmesinde ölüm orucuna başladığını duyurdu.

Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri, konser yasaklarının kaldırılmasını, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulmasını, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılmasını ve açılan davaların düşürülmesini talep ediyor.

Avukat Boğatekin, açlık grevine ilişkin yaptığı açıklamada, “Az evvel adalet ve özgürlük talebiyle 200 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile görüştüm. Bugün ”ölüm orucuna” başladığını, talepleri kabul edilmedikçe vazgeçmeyeceğini belirtti. Çok zayıflamıştı. Bitkin ama moralliydi" ifadesini kullandı.