Grup Yorum üyesi Bahar Kurt açlık grevinin 188. gününde 39 kiloya düştü. Kurt, açlık grevini sonlandırmak için 4 talep dile getiriyor.

İki yılı aşkın sürenin ardından 20 Kasım 2019 günü tahliye edilen Grup Yorum üyesi Bahar Kurt süresiz açlık grevinini sürdürüyor.

Açlık grevinin gerekçesi olarak 4 talep sıralayan Kurt, konser yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması, tutuklu Grup Yorum elemanlarının serbest bırakılması ve açılan davaların düşürülmesini istiyor.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, kendisi ile beraber başka arkadaşlarının da açlık grevinde olduğunu belirten Kurt, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan açlık grevindeki Grup Yorum elemanları Ali Aracı, İbrahim Gökçek ve Barış Yüksel’in kendi iradeleri dışında zorla müdahale için hastaneye götürülmek istendiklerini öne sürdü. Kurt, “Zorla müdahale demek; arkadaşlarımızın sakat bırakılması demektir. Yapılması gereken, haklı ve meşru taleplerimizi yerine getirmektir. Halkın türkülerini söylüyoruz, arkamızda halk var, köklerimiz halkın içinde. 25. yılımızda İnönü Stadyumu’nda 55 bin kişiye konser verdik. Bu bir Türkiye rekorudur. Halkımıza, sanatçı dostlarımıza çağrı yapıyorum: Grup Yorum’un açlığına ses olun. Sanata ve sanatçıya yönelik baskıyı, sansürü ancak dayanışma ile aşabiliriz.”

‘AÇLIK GREVİNDE KRİTİK GÜNLERDELER’

Açlık grevindeki Barış Yüksel’in annesi Zuhal Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, oğlu ile ilgili iddianamenin henüz düzenlenmediğini anımsatarak Grup Yorum’un 5 üyesinin açlık grevindeki son durumlarını paylaştı. Yüksel, “Kilo kayıpları 35 kiloya ulaştı. Kritik günlerdeler” dedi. Zuhal Yüksel,ODTÜ bilgisayar mühendisliğinden mezun olan oğlunun, gizli tanık ifadesinden dolayı tutuklandığını aktardı. Anne Yüksel, “Oğlum 4 arkadaşıyla açlık grevinde. Neden mi? Yasal hakları için. Adlarının ‘terör listelerinden’ çıkarılması grup üzerindeki yargı baskısının kaldırılması için. Açlıklarını, adalet isteklerini duyurmak istiyoruz” dedi.