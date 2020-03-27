Barcelona futbolcu maaşlarında yüzde 70'e varan indirim talep etti

Yeni koronavirüs sonrası futbol müsabakaları dünya genelinde askıya alınırken, Barcelona kulübü 'krizi' gerekçe göstererek futbolculara yüzde 70'e varan oranda maaş indirimi teklif etti.

Yeni koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde birçok ülkede futbol ligleri ertelenmişti.

Kararın ardından kulüpler "krizde" olduklarını açıklarken, Barcelona bu krizi gerekçe gösterek futbolcu maaşlarını düşürmek istedi.

Futbolculara yüzde 70'e varan orada maaş kesintisi önerilirken, tekliflerin bazı futbolcular tarafından kabul edilmediği belirtiliyor.

Kulübün konuya ilişkin futbolcularla görüşmesinin sürdüğü ifade edilirken, Barcelona'nın bu adımının diğer liglere de yansıyayacağı tahmin ediliyor.