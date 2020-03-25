Fenerbahçe futbol takımında bir oyuncuda koronavirüs bulgusuna rastlandı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Çarşamba, 25 Mart 2020 16:10

Fenerbahçe, takımda koronavirüs bulgusuna rastlandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. 

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.