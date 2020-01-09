Youtube'dan sefil bir Ebubekir Sifil kararı: Babiali TV'ye sansür

Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Ebubekir Sifil, 'erkeğin her ilde eşi olabilir' sözlerini söylediği videosu için Youtube’a telif başvurusu yaptı. Youtube Babiali Tv’nin canlı yayın hakkını dondurdu. Gazeteci Mustafa Hoş, susturamadıkları gazetecileri yasal boşluktan yararlanarak susturmaya çalıştıklarını söyledi ve sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Babiali Tv’de Mustafa Hoş'un programının canlı yayın hakkı donduruldu. Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Ebubekir Sifil, “erkeğin her ilde eşi olabilir” sözlerini söylediği videosu için Youtube’a telif başvurusu yaptı. Youtube Babiali Tv’nin canlı yayın hakkını dondurdu. Bu sebeple canlı yayın yapılamıyor.

BU 'SEFİL' BİR SANSÜRDÜR

Youtube'un uyguladığı sansürü sorduğumuz gazeteci Mustafa Hoş, ''Youtube'a telif hakkı üzerine başvuran Ebubekir Sifil'in başvurusu üzerine canlı yayın hakkımız elimizden alındı. Türkiye'de sansür için en alçak yöntemlere başvuruyorlar. Kendi videolarının telif haklarını satın alıyorlar, program esnasında videoları izletip yorum yapmamız engelleniyor. Kendi sözlerini bile yayınlayamıyorsunuz artık. Susturamadıkları gazetecileri, yasal boşluklardan faydalanarak susturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de büyük bir karartma yaygınlaşmaya başladı. Biz bu duruma sessiz kalmayacağız. Ben bu karanlığa teslim olmayacağım. Deve sidiği şifalıdır diyen bir adamın beni susturmasına sessiz kalmayacağım. 'Erkeğin her ilde eşi olabilir' diyen bir kafayı eleştirmeyip sesiz mi kalacağız. 6 yaşında çocukla evlenilebilir diyen kafayla bunlar aynı. Önce ilgili makamlarla görüşüp, sonra hukuki yollayara başvuracağız. Babıali TV'yi ne korkutabilirler ne de susturabilirler'' dedi.

Gazeteci Mustafa Hoş’un sosyal medya hesabı daha önce Nurettin Yıldız “6 yaşında çocukla evlenilebilir” sözlerinin bulunduğu videonun ticari haklarını satın aldığı için askıya alınmıştı. Yıldız bu şekilde internet üzerinde bir çok videoyu da sildirdi.

ebubekir sifil, “erkeğin her ilde eşi olabilir” videosu için youtube’a telif başvurusu yaptı. youtube @babialitv’nin canlı yayın hakkını dondurdu. o yüzden canlı yayın yapamıyoruz pic.twitter.com/3Dr0GfhpL5 — mustafahos (@mustafahos) January 9, 2020