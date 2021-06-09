Umut'un ailesinin adalet nöbeti 4. haftasında

Geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki sporcumuz Umut Gündüz'ün ailesi başlattıkları adalet nöbetinin 4. Çarşambasında yine bakanlığın önünde bekledi.

Umutun anne ve babası saat 12.00'de Adalet Bakanlığı önünde bugün de düzenledikleri nöbette 24 Haziran'da 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşmaya çağrıda bulundu.

Genç sporcu Umut'un katili olaydan sonra gözaltına alınmış ancak kısa sürede serbest bırakılmıştı. Bisikletli ölümlerinin durdurulması için katillere karşı hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini savunan Umut'un ailesiyse diğer tüm öldürülen bisikletliler ve ülkenin tüm bisikletçileri için verdikleri hukuk mücadelesinde destek istiyor.

Eğer duruşma sonucunda katilin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verilirse bu bisikletli ölümlerinin önüne geçmek için büyük bir adım olacak.

Bisikletli cinayetlerinde katillerin ceza almadan serbest bırakılmaları veya komik cezalar almaları olağan hale gelmiş durumda. Sadece 6 ay önce 17 yaşındaki sporcu Nurican Beyazpınar'ı öldüren şahıs serbest bırakılmıştı. Samsun'da Nurican'ın katilinin kanında uyuşturucu bulunması veya ters şeritten gitmesi sonucu etkilemedi, ilk duruşmada serbest kaldı. İzmir'de 32 yaşındaki Zeynep Aslan’a çarpıp, ölümüne neden olan ve ilk bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan kamyon şoförü Aycan Yörük de tutuklu yargılandığı davada geçtiğimiz ay tahliye edilmişti.

Ailenin adalet nöbeti 19 Mayıs günü başlamıştı ve her hafta Çarşamba günü tekrar düzenleniyor. İlk adalet nöbeti polis tarafından "yaya trafiği" bahanesiyle arbede çıkartılarak engellenmeye çalışılmıştı.

Umut'un ardından ailesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülücek davaya dikkat çekmek için Umut'un ardından #UmutaSesOl adı altında bir kampanya yürütüyor.