Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında Sezgin Baran Korkmaz kavgası

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Uğur Dündar'ı işaret ederek, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

Dündar, bu sözlere Tele1 ekranında verdiği yanıtta, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" derken, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun. Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine Özdil bir tweet daha atarak, "Neticede kanal kiminmiş?" dedi.