Viyana Büyükelçisi'nden 'Sezgin Baran Korkmaz' açıklaması

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın 14 gün sonra Avusturya’nın Wels kentinde yargılanacağını söyledi.

Büyükelçisi Ozan Ceyhun, DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada, Korkmaz'ın avukatının sözlerinin hatırlatılması üzerine, avukatın yaptığı açıklamayı doğruladı.

Büyükelçi, Ceyhun, “Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili avukatının yapmış olduğu açıklama doğrudur. Kendisi Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Mahkeme görevsizlik kararı verdi. Çünkü yasalara göre yakalandığı yerdeki mahkemenin onu yargılaması gerekiyor. 14 gün sonra dava Wels’te görülecek. Ben de bu bilgileri teyit ediyorum. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmek istediğini avukatı bize bildirdi" ifadelerini kullandı.