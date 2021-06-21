TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan Erdoğan'ın 'müzik' açıklamasına tepki

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan müzikli eğlence için 'gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok' demiş ama siz gece gündüz toplumun çok büyük bir bölümünü rahatsız ediyorsunuz, onu ne yapacağız?" dedi.

Okuyan "'Kimse kusura bakmasın' bu halka çektirdiğiniz her şey için hesap vermeden ortadan kaybolamayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan müzikli eğlence için "gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" demiş ama siz gece gündüz toplumun çok büyük bir bölümünü rahatsız ediyorsunuz, onu ne yapacağız? "Kimse kusura bakmasın" bu halka çektirdiğiniz her şey için hesap vermeden ortadan kaybolamayacaksınız! — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) June 21, 2021

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın salgın kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağına ilişkin açıklamasında sarf ettiği "Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" sözleri sanatçılar başta olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı.