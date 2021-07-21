Taliban'dan bayramda ateşkes yok, 'savunma pozisyonu'nda olacak

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban daha önceki bazı bayramların aksine bu bayramda ateşkes ilan etmedi, "sadece savunma" için çatışacağı açıklamasını yaptı.

AFP'ye konuşan bir Taliban sözcüsü "Bayram süresince savunma pozisyonunda olacağımızı teyit edebilirim" dedi.

Taliban daha önceki bazı dini bayramlarda ateşkes ilan etmişti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani dün yaptığı açıklamada taraflar arasında Katar'da süren müzakerelere ilişkin Taliban'ın "barış için hiçbir niyet ve iradesinin olmadığını" gösterdiğini söylemişti.

Gani'nin bu konuşmasından dakikalar önce cumhurbaşkanlığı binası yakınlarına en az 3 roket atılmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.