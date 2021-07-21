Kemal Okuyan'dan Erdoğan'a Taliban yanıtı: Sen Türkiye değilsin!

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'a ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Okuyan Twitter'dan paylaştığı mesajında "Erdoğan "Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok." demiş ama büyük bir yanılgı içinde. Bu ülkedeki milyonlarca emekçinin Taliban'la alakalı çok ters bir yanı var! Dahasını birkaç yıl önce söylemiştik, yine hatırlatalım: Sen Türkiye değilsin!" dedi.

Erdoğan "Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok." demiş ama büyük bir yanılgı içinde. Bu ülkedeki milyonlarca emekçinin Taliban'la alakalı çok ters bir yanı var! Dahasını birkaç yıl önce söylemiştik, yine hatırlatalım: Sen Türkiye değilsin! pic.twitter.com/bjEZm5aFG1 — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) July 20, 2021

Erdoğan ne demişti?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kâbil Havalimanı’nın güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması konusunda açıklama yaparken “Bu arada Taliban’ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban’la da bu süreci görüşmek suretiyle nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban’ın Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” ifadelerini kullandı.