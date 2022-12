Soylu: İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Kırşehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. AKP'nin Cumhur İttifakı'yla "Türkiye'ye büyük devrimler yaşattığını" öne süren Soylu, "Bu ülkede 20. yüzyılın altyapısı eksikliği varken Allah sizden razı olsun ki korkmadınız, ürkmediniz her türlü tezgaha karşı, bir taraftan Gezi Olayları'na, bir taraftan 17/25 Aralık darbesine, bir taraftan 6-8 Ekim Olayları'na, bir taraftan 15 Temmuz hain darbesine karşı 'biz eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz ve dimdik ülkemizi yarınlara götüreceğiz' diyerek yaptınız." dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye ayıran İçişleri Bakanı, ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'e atıfla "Şimdi gene Rifkin diye bir adama muhtaç ediyorlar Türkiye'yi. Bu Kılıçdaroğlu kime çalışıyor, Allah'ını severseniz ya?" dedi.

'Çanakkale Köprüsü'nü yapıp bitirmemiş olsaydı Tayyip Erdoğan'a dokunmazlardı'

Soylu, "Çanakkale Köprüsü'nü yapıp bitirmemiş olsaydı Tayyip Erdoğan'a dokunmazlardı. Tayyip Erdoğan bütün bunları gerçekleştirdiği için Türkiye'nin altyapısını sağlam bir altyapı haline getirebildiği için geçmişte olduğu gibi bir fiskeyle düşmeyecek Türkiye'yi onlarla karşı karşıya bırakmadığı için elbette ki topyekun yükleniyorlar. Kimi getirirseniz getirin, Rifkin'i de getirseniz, ABD'yi de getirseniz, Avrupa'yı da getirseniz, topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz." dedi.

'İddiasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir'

Kılıçdaroğlu'yu uyuşturucuya dönük sorduğu sorular nedeniyle hedef alan Soylu, şöyle konuştu:



"Ne söylerlerse söylesinler biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına değil, istikametimize bakacağız. Her türlü iftirayı, her türlü tezviratı, her türlü yalanı, her türlü desteksiz atışı ortaya koyan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bunu ilk kez yaptıklarını düşünmeyin. Türkiye'ye kimyasal silah yalanını atanlar bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı ordumuzu 2 bin yıllık ordumuzu bir iftirayla karşı karşıya bırakıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, jandarmasını, polisini, 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapan' bir iftirayla suçluyorlar. Sonra bana kızıyorlar. Ne demişim ben? Eğer iddiasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir demişim. Gene diyorum, gene diyorum. İddianı ispat et. Rifkin'i getirmene gerek yok. Yalan dolan bir vizyon oluşturmana gerek yok. Bu ülkeye, bu devlete iftira ediyorsunuz. Bunlar gençliğinde de böyleydi. Devlete iftira ederlerdi. Sabah akşam polise, askere, jandarmaya küfrederlerdi. Bugün Meclisin çatısı altındalar. Aynı anlayışı ortaya koyuyorlar. HDP'yle kol kolalar. Masanın altındalar. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya? Bu millet adam olanı da adam olmayanı da 1000 kilometre uzaktan tanır."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ülkede dönen uyuşturucu akışına ilişkin şu soruları sormuştu:

Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü? Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi? Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?

Bu sorulara herhangi bir yanıt henüz gelmedi.