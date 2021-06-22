soL TV'de bugün: Ablukaya Hayır!

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 soL Bakış

Büyük acının ardından başlayan mücadele: Umut’a ses ol

Umut Gündüz henüz 19 yaşında genç bir sporcuydu. Hayali spor eğitmeni olmak, uluslararası bisiklet yarışmalarına katılmaktı… Bu hayali ve mücadelesi alkollü bir sürücünün neden olduğu cinayetle yarıda kaldı. Şimdi Umut’un hayalleri ve mücadelesini ailesi üstlenmiş durumda. Umut’un babası Menderes Gündüz ve annesi Asuman Gündüz’le Umut’u ve geriye bıraktığı adalet mücadelesini konuştuk.

20.00 Dünyanın Politikası

Ablukaya Hayır!

Dünyanın Politikası'nda bu hafta Küba'ya dönük ABD ablukasını konuşuyoruz. Soykırım niteliğinde kabul edilen ve altmış yılı aşkın süredir Küba halkına diz çöktürmeyi amaçlayan hain bir uygulama olan abluka, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1992'den beri oylanıyor. Her defasında Küba'ya çok güçlü bir destek çıkıyor ve ABD mahkum edilmiş oluyor. Abluka bitmek, bu onurlu halka yapılan büyük haksızlık sona ermek zorunda. Konuğumuz Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Luis Alberto Amoros Nuñez.