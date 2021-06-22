İstanbul'daki dostları Umut Gündüz için pedal çevirdi

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da, Ankara'da alkollü bir sürücünün neden olduğu cinayet sonucu yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz'ün davası tutuksuz yargılamayla sürüyor.

24 Haziran'da yapılacak duruşma öncesinde Umut'un ailesinin adalet arayışına destek olmak isteyen dostları, 21 Haziran Pazartesi akşamı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde buluşup pedal çevirerek sürecin takipçisi olduklarını ilan ettiler. 50'ye yakın bisikletliden oluşan ve Don Kişot Bisiklet Kolektifi'nden temsilcilerin de yer aldığı kortejin gerçekleştirdiği bir saatlik sürüş boyunca yurttaşlar da alkışlı ve sözlü destekte bulundular.

Caddebostan'da yapılan basın açıklamasında, Umut'un kuralsızlığın ve dikkatsizliğin sonucunda her yıl katledilen yüzlerce bisiklet sürücüsünden sadece biri olduğu hatırlatıldı. Umut Gündüz'ün içinde yaşadığı haksız hukuksuz düzeni değiştirmek için mücadele ettiği vurgulandıktan sonra dostlarının ve yoldaşlarının kararlılığı, "Umut'a söz veriyoruz; kurduğun hayalleri her pedal çevirdiğimizde yâd edeceğiz, daha önemlisi o adil düzeni, bisikletlilerin de özgürce pedal çevirdiği ülkeyi mutlaka kuracağız!" sözleriyle ifade edildi.

Açıklama sırasında "Kaza değil cinayet!", "Umut için adalet istiyoruz!", "Umut'a sözümüz özgür bir ülke!" ve "Bisikletli ölüm istemiyoruz!" sloganları atıldı.