soL TV | 'Cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası bir sözleşmeden dönülemez'

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı, 2012'de Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “İstanbul Sözleşmesi” geçtiğimiz yıl Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilmişti.

Tepki çeken karar yargıya taşınmış, Danıştay 10. dairesi yürütmeyi durdurma talebini reddederken, bu karara yapılan itirazlar ise kabul edilmemişti. Ancak Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil avukat Lalezar Nergiz’in başvurusuna istinaden daireye ilettiği görüşünde, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

'Yasama organının imzası gerekir'

Konuyla ilgili soL'a açıklamalar yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, sözleşmenin yasama organıyla yürürlüğe girdiğini yine yasama organının imzasıyla feshedilebileceğini belirtti.

"Sözleşme bir gece yarısı iptal edilmişti. Bize göre Cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası bir sözleşmeden dönülemezdi. Böylelikle iptal davası açtık" diyen Müjde Tozbey Erden, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin açtığı iptal davasının sonucunu beklediklerini söyledi.