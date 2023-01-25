Rusya kontrolündeki limanda Türk gemisi vuruldu

Ukrayna’nın Herson Limanı’ndaki Türkiye menşeli Tuzla gemisinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Olayda can kaybı olmazken Milli Savunma Bakanlığı ve armatörlerin bölgede mahsur kalan 12 Türk gemisinin kurtarılması için harekete geçtiği kaydedildi.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre; Tuzla gemisi dün saat akşam 21.00’de, saldırıya uğrayarak köprü üstünden vuruldu. Haberde saldırının hangi taraftan geldiği yazılmadı.

Vanuatu bayraklı Tuzla isimli gemi, Çayeli Denizcilik firması tarafından işletiliyor. Saldırı sonucu köprü üstünde yangın çıktı.

Gemide Türkiye vatandaşı personel bulunmadığı Azeri kaptanın da aynı şirketin başka bir gemisine sığındığı aktarıldı.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Hakan Çendik, Milli Savunma Bakanlığı ve gemilerin sahipleri olan şirketlerin bugün görüştüğünü, mahsur kalan gemilerin yakın tarihte çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Çendik, “En kısa zamanda hem gemiler hem personelleri güvenli şekilde bölgeden ayrılmasını bekliyoruz” dedi.